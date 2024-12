"Una vittoria di gruppo": Scognamillo racconta il successo del Catanzaro sul Brescia (Video)

Catanzaro, vittoria al cardiopalma contro il Brescia: il racconto di Stefano Scognamillo

Il Catanzaro torna alla vittoria e lo fa in grande stile, battendo il Brescia con un gol allo scadere che ha fatto esplodere il "Ceravolo". Tra i protagonisti indiscussi della serata, Stefano Scognamillo, difensore centrale giallorosso, ha raccontato le emozioni del match e la soddisfazione per un successo atteso da tempo.

Una vittoria che vale più di tre punti

"Sapevamo che questa partita era un bivio, come aveva detto anche il mister. Dopo tanti pareggi, era fondamentale portare a casa i tre punti, non solo per la classifica ma anche per il morale", ha dichiarato Scognamillo. "Vincere così, al 90°, ci ha dato una gioia immensa. Ora possiamo affrontare le prossime partite con una serenità diversa".

La vittoria, arrivata grazie a un colpo di testa di Bonini su un assist perfetto dello stesso Scognamillo, non è stata casuale. "Quel tipo di azione non è frutto del caso, ci alleniamo molto su queste situazioni. Sono contento di aver contribuito al gol e alla vittoria", ha aggiunto il difensore.

Crescita personale e di squadra

Stefano Scognamillo, noto per il suo stile di gioco aggressivo e per la sua solidità difensiva, ha mostrato quest'anno una maturazione evidente. "Anno dopo anno, mi sento sempre più cresciuto, sia tatticamente che mentalmente. Quest'anno sto cercando di migliorare anche in fase di impostazione e di contribuire alla manovra offensiva", ha spiegato.

Un aspetto che non è passato inosservato nemmeno durante il match contro il Brescia, dove il Catanzaro ha saputo controllare il gioco per gran parte della gara. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, con la giusta concentrazione per tutti i 90 minuti. Questo è un segno della nostra maturazione, frutto del lavoro quotidiano con il mister", ha sottolineato il centrale.

Uno spogliatoio unito e compatto

Un altro elemento chiave del successo del Catanzaro è il forte legame all'interno del gruppo. "Lo spogliatoio è il nostro segreto. È così da anni, e questa vittoria è il risultato di una squadra unita, che lotta insieme per ogni pallone", ha detto Scognamillo. La gioia collettiva al triplice fischio è stata la conferma di una coesione che rappresenta il valore aggiunto del Catanzaro.

Palermo nel mirino

Dopo la vittoria con il Brescia, i giallorossi si preparano per la trasferta di Palermo, una delle gare più impegnative della stagione. "Sarà una partita tosta, loro vorranno riscattarsi dopo una sconfitta, ma noi faremo la nostra partita, come sempre. Abbiamo valide alternative in ogni ruolo, e sono sicuro che chiunque giocherà darà il massimo", ha commentato Scognamillo, riferendosi anche all'assenza di Brighenti.

Fiducia nel mister

Nonostante qualche critica emersa nelle scorse settimane, il difensore ha difeso a spada tratta il lavoro di Fabio Caserta. "I mugugni fanno parte del calcio, ma noi sappiamo come lavoriamo ogni giorno con il mister. Le prestazioni ci sono sempre state, anche se i risultati non arrivavano. Ora, con questa vittoria, siamo ancora più motivati a continuare su questa strada".

Il Catanzaro sembra aver ritrovato la fiducia e la determinazione per affrontare il prosieguo del campionato con ambizioni importanti. La prossima sfida contro il Palermo sarà un ulteriore banco di prova per dimostrare che la squadra è pronta a competere ai massimi livelli.