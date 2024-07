Uomo di 40 Anni ferito a colpi di pistola e abbandonato in strada a bregnano

Grave quarantenne ferito da colpi di pistola a Bregnano, nel comasco

Un uomo di 40 anni è stato ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco questo pomeriggio e poi scaricato da un'auto nel centro di Bregnano, nella Bassa Comasca.

L'allarme è scattato poco prima delle 18 in via Mazzini, nel centro del paese. Testimoni avrebbero visto scaricare l'uomo da un'auto che si è poi allontanata a tutta velocità. Sono stati chiamati i soccorsi e il 40enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Non si esclude che il ferimento possa essere in qualche modo legato alle attività di spaccio nei boschi della zona.

Dettagli dell'incidente

L'episodio ha lasciato la comunità locale scioccata e in stato di allerta. Le autorità stanno cercando di raccogliere informazioni utili per risalire agli autori del crimine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un veicolo allontanarsi rapidamente dal luogo del delitto, ma non sono stati in grado di fornire una descrizione dettagliata del mezzo o delle persone a bordo.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento. Gli investigatori stanno cercando di determinare se l'incidente sia collegato ad attività criminali più ampie nella regione, in particolare al traffico di droga che è noto essere presente nelle aree boschive circostanti. Le forze dell'ordine stanno anche esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza nella zona per trovare ulteriori indizi.

Reazioni della comunità

La comunità di Bregnano è sconvolta dall'accaduto. "È un episodio senza precedenti per la nostra tranquilla cittadina," ha dichiarato un residente locale. Le autorità locali stanno rassicurando i cittadini, promettendo di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il ferimento del quarantenne a Bregnano è un grave episodio che ha scosso profondamente la comunità. Le indagini sono in corso e le autorità stanno lavorando intensamente per portare i responsabili davanti alla giustizia. Nel frattempo, la comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi, sperando in una rapida risoluzione del caso.