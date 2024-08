US Catanzaro 1929 Abbonamenti: ecco i settori liberi stagione 24/25: “SEMPRE CON TE”

La campagna abbonamenti 2024/25 di US Catanzaro 1929 è ufficialmente aperta. Sostieni i Giallorossi al Stadio Nicola Ceravolo con il motto "SEMPRE CON TE". Ecco tutti i dettagli per acquistare il tuo abbonamento e supportare la tua squadra del cuore.

Settori disponibili e prezzi

1. Tribuna Centrale Inferiore: 350,00 € - 880,00 € (Disponibilità ALTA)

2. Tribuna Centrale Superiore: 350,00 € - 880,00 € (Disponibilità MEDIA)

3. Tribuna Est: 240,00 € - 620,00 € (Disponibilità ALTA)

4. Tribuna Ovest Bruno Cuteri: 240,00 € - 620,00 € (Disponibilità MEDIA)

5. Distinti: 170,00 € - 440,00 € (Disponibilità ALTA)

Settori esauriti

- Curva Ovest Massimo Capraro

- Tribuna VIP

Fase 3: Vendita Libera

Dal 3 al 18 agosto, la vendita libera sarà attiva con la possibilità di acquistare gli abbonamenti sia al botteghino che online su [uscatanzaro1929.ticketone.it](http://uscatanzaro1929.ticketone.it). Le partite incluse nell'abbonamento sono 18, esclusa la "Giornata giallorossa".

Membership Card

Per completare l’acquisto è necessario possedere la “USCZ29 card” valida. Il costo è di 2 € per i possessori di tessera del tifoso e 10 € per i nuovi sottoscrittori.

Rateizzazione

Quest’anno è possibile rateizzare l’abbonamento per importi superiori a 180 €:

- Al botteghino: 10 rate mensili presentando documento di identità, tessera sanitaria, codice IBAN e busta paga (se l’importo supera 1500 €).

- Online: 3 rate senza costi aggiuntivi tramite PayPal.

Abbonamenti per persone con disabilità

Sono riservati 120 abbonamenti in Tribuna Est per persone con invalidità del 100%. Ulteriori 50 abbonamenti gratuiti per invalidità dal 67% al 99% e 30 abbonamenti a tariffa ridotta per invalidità dal 46% al 66%.

Documentazione necessaria

- Documento di identità valido

- Certificato di stato di famiglia (per sconto family)

- Certificato di invalidità (per omaggio/riduzione)

- Abbonamento stagione 2023/2024 (per prelazione)

- Membership card

Orari del botteghino

Il botteghino del Stadio Ceravolo sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Ritiro abbonamenti

Gli abbonamenti possono essere consegnati a domicilio (con costi di spedizione) o ritirati al botteghino.

Iniziativa “Il Catanzaro è di Tutti”

Con la Fondazione “Città solidale”, è possibile effettuare donazioni per abbonamenti destinati a supporter giallorossi. Contattare la società via email a [email protected] o al numero 3485497030.

FAQ Campagna abbonamenti 24/25

1. Documenti Necessari: Documento di identità, membership card, certificato di stato di famiglia, certificato di invalidità.

2. Fasi di Vendita:

- Fase 1 (Prelazione): 23-30 luglio

- Fase 2 (Upgrade/Downgrade): 31 luglio - 2 agosto

- Fase 3 (Vendita Libera): 3-18 agosto

3. Dove Acquistare: Online su [uscatanzaro1929.ticketone.it o ai botteghini del Stadio Ceravolo.

4. Rinnovo con Stesso Posto: Fase 1.

5. Cambio Posto: Fase 2.

6. Categorie con Riduzioni: Donne, Over 65, Ragazzi, Junior, Militari, Accompagnatori di disabili, Invalidi.

7. Tariffa Family: Sconto del 15% sul totale degli abbonamenti, disponibile solo al botteghino con certificato di stato di famiglia.

8. Abbonamenti con Tariffa Ridotta: Presentare documento di identità e certificato di invalidità. Riduzioni per invalidità a partire dal 46%.

9. Ingresso allo Stadio: Presentare documento di identità, USCZ29 Card e abbonamento cartaceo.

10. Cessione Abbonamento: Possibile per un massimo di 5 partite tramite procedura online.

11. Cambio Posto: Non possibile una volta emesso.

12. Rateizzazione Online: Disponibile tramite Klarna o Paypal.

13. Rateizzazione ai Botteghini: Necessario documento di identità, tessera sanitaria, codice IBAN e busta paga.

Per ulteriori informazioni o domande, contattare [email protected] o telefonare al 3485497030.

Supporta i Giallorossi! Abbonati ora!

Clicca QUI per informazioni aggiornate e ufficiali