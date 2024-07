US Catanzaro annuncia la risoluzione consensuale con il Ds Magalini

CATANZARO, 18 GIU. – L'US Catanzaro 1929 ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Giuseppe Magalini. L'accordo, raggiunto in data odierna, sancisce la fine della collaborazione tra il club e Magalini.

In un comunicato stampa, il club ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Magalini durante il suo mandato, sottolineando il contributo dato alla squadra. Magalini ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per un periodo significativo, apportando cambiamenti rilevanti e contribuendo alla crescita del team.

Il club non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Magalini, ma ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi giorni. L'US Catanzaro 1929 si prepara così ad una nuova fase, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa continuare il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni.

Questa risoluzione consensuale è stata raggiunta in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del club. Magalini, da parte sua, ha ringraziato la società e i tifosi per il sostegno ricevuto durante il suo incarico.

Il futuro dell'US Catanzaro 1929 si prospetta interessante, con nuove sfide e opportunità all'orizzonte, mentre il club lavora per consolidare la propria posizione e aspirare a traguardi sempre più ambiziosi.

Ecco il testo ufficiale del US Catanzaro 1929

L’US Catanzaro 1929 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con il direttore Giuseppe Magalini per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.