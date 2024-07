US Catanzaro 1929: Presidente Noto difende Vivarini e smentisce l'intervista

Il Presidente Noto: "Dichiarazioni lontane dalla realtà, ora concentriamoci sulla nuova stagione"

CATANZARO - Il presidente di US Catanzaro 1929, Floriano Noto, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo una recente controversia che ha coinvolto il mister Vincenzo Vivarini.

"Abbiamo ricevuto via PEC la smentita con la quale il mister Vincenzo Vivarini afferma di non aver rilasciato alcuna intervista alla testata online 'L'Italiano' a firma del giornalista G.S. che, ieri sera, ha pubblicato un suo virgolettato sulla querelle con la nostra società. Lo stesso Vivarini ha comunicato di adire le vie legali per tutelare la sua immagine nonché quella della società. In effetti, ci era sembrato davvero troppo strano che il tecnico si fosse lasciato andare a quel tipo di dichiarazioni lontane – e non poco – dalla realtà dei fatti. Ciascun punto del contenuto di quell’articolo è, infatti, facilmente confutabile attraverso la documentazione in nostro possesso. Dunque, la speranza è ora quella di non dover più tornare su questa vicenda, concentrandoci completamente sulla programmazione della nuova stagione."

La dichiarazione del presidente Noto sottolinea la determinazione della società a difendere la propria immagine e quella del proprio tecnico, evidenziando al contempo la necessità di mantenere il focus sulla preparazione della prossima stagione calcistica.





Di seguito il testo integrale della dichiarazione del Presidente Noto



“Abbiamo ricevuto via pec la smentita con la quale il mister Vincenzo Vivarini afferma di non aver rilasciato alcuna intervista alla testata on line “l’Italiano” a firma del giornalista G.S. che, ieri sera, ha pubblicato un suo virgolettato sulla querelle con la nostra società.

Lo stesso Vivarini ha comunicato di adire le vie legali per tutelare la sua immagine nonché quella della società. In effetti ci era sembrato davvero troppo strano che il tecnico si fosse lasciato andare a quel tipo di dichiarazioni lontane – e non poco – dalla realtà dei fatti. Ciascun punto del contenuto di quell’articolo è, infatti, facilmente confutabile attraverso la documentazione in nostro possesso.

Dunque, la speranza è ora quella di non dover più tornare su questa vicenda, concentrandoci completamente sulla programmazione della nuova stagione”.





A firma del mister Vincenzo Vivarini

"In relazione all'articolo apparso nella serata di ieri sul quotidiano on line "L'Italiano" a firma G.S., il sottoscritto smentisce categoricamente di aver rilasciato dichiarazioni al suddetto giornalista e si riserva di valutare ogni opportuna iniziativa a tutela della propria immagine. Chiede, inoltre, alla testata interessata la pubblicazione della presente rettifica ai sensi dell'art. 8 legge 47/1948".

Vincenzo Vivarini