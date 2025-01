US Catanzaro. Ufficiale: Ilias Koutsoupias ceduto al Frosinone Calcio con obbligo di riscatto

Catanzaro, 15 gennaio 2025 – È ufficiale: Ilias Koutsoupias lascia l'US Catanzaro 1929 per approdare al Frosinone Calcio. La società giallorossa ha annunciato oggi la cessione del centrocampista greco con la formula del prestito, accompagnata dall’obbligo di riscatto a fine stagione.

Un talento in crescita

Koutsoupias, classe 2001, si è fatto notare per le sue doti tecniche e tattiche nel corso della sua esperienza con il Catanzaro. La sua capacità di leggere il gioco e inserirsi negli spazi ha conquistato non solo i tifosi, ma anche l'attenzione di club di categoria superiore. Durante la stagione in corso, il centrocampista greco ha collezionato prestazioni di alto livello, dimostrandosi una pedina fondamentale nello scacchiere della squadra allenata da Vincenzo Vivarini.

Una nuova sfida al Frosinone

Il trasferimento al Frosinone rappresenta un importante passo in avanti nella carriera di Koutsoupias. La società ciociara, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato di Serie B, vede nel giovane centrocampista greco un elemento chiave per rafforzare il proprio centrocampo. Con l’obbligo di riscatto, il Frosinone dimostra di credere fermamente nelle qualità del giocatore, considerandolo una risorsa strategica per il futuro.

Il futuro del Catanzaro

Con la partenza di Koutsoupias, l'US Catanzaro 1929 si prepara a rimodellare il centrocampo, puntando su nuovi innesti e sulla valorizzazione dei talenti già in rosa. La società ha ribadito l’impegno a rafforzare la squadra per continuare a competere ai massimi livelli, mantenendo alta l’ambizione di raggiungere traguardi importanti per la stagione in corso.