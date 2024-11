Vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia a Catanzaro: ferma condanna del partito

Catanzaro – La sede di Fratelli d’Italia a Catanzaro è stata oggetto di un atto vandalico, suscitando una forte reazione da parte del partito.

In una nota ufficiale, il coordinamento regionale della Calabria ha espresso "la più ferma condanna per l'ignobile atto", sottolineando come questo gesto rappresenti un attacco non solo a un luogo fisico, ma ai principi stessi di democrazia e dialogo.

"È un episodio che deve farci riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della tolleranza politica", afferma il comunicato.

Il partito sottolinea come una sede politica sia "un simbolo di rappresentanza e confronto" e che atti come questi colpiscano la pluralità delle idee, valore cardine della società democratica.

Solidarietà e appello all'unità

Fratelli d’Italia ha espresso massima solidarietà a tutti i propri membri, con un particolare riferimento al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, coordinatore regionale per la Calabria.

"Il suo costante impegno a favore della comunità e dei valori democratici non deve essere intimidito da gesti vili", si legge nella nota.

Il partito ha ribadito l’importanza di restare uniti in un momento difficile, rafforzando l’impegno per la difesa dei principi democratici.

"È fondamentale condannare ogni forma di violenza e intimidazione, a prescindere dall'appartenenza politica", ha aggiunto il coordinamento regionale.

Richiesta di indagini approfondite

Fratelli d’Italia ha infine rivolto un appello alle autorità competenti affinché si avvii un’indagine dettagliata per identificare i responsabili del gesto vandalico.

"Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile garantire un ambiente democratico sicuro e rispettoso per tutti", conclude il comunicato.

