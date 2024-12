Vandalizzato l’Albero di Natale Storico di Vibo Marina: denuncia ai carabinieri

Vibo Marina: Vandali all’opera sull’albero di Natale storico

Atto vandalico nel borgo marinaro: l’albero simbolo del Natale resta al buio. Denuncia presentata ai Carabinieri.

Un gesto di solidarietà e spirito natalizio, trasformato in amarezza. È accaduto a Vibo Marina, frazione marittima di Vibo Valentia, dove ignoti hanno vandalizzato il grande albero di Natale addobbato nei primi giorni di dicembre da alcuni residenti della zona.

Un simbolo natalizio apprezzato da tutti

L’albero, un imponente pino marittimo storico situato vicino al Santuario della Madonna di Pompei e ben visibile da località limitrofe come Pizzo e Longobardi, era stato adornato con quindici fili di luci intermittenti che illuminavano le serate natalizie, portando gioia soprattutto ai più piccoli. L’iniziativa, organizzata da un gruppo di volontari, aveva l’obiettivo di far vivere l’atmosfera natalizia anche nella frazione costiera.

L’atto vandalico

Nella notte, individui non identificati hanno scavalcato il muro di cinta della villa che ospita l’albero e hanno tranciato di netto tutti i fili elettrici, lasciando l’albero immerso nell’oscurità. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, quando i residenti si sono accorti del danno.

Denuncia e indignazione

I responsabili dell’addobbo, sconvolti dall’accaduto, hanno immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri, chiedendo di individuare i colpevoli di questo gesto deplorevole. La comunità si è detta indignata per l’accaduto, sottolineando come questo tipo di atti rovini il lavoro di chi si impegna per rendere più bella e accogliente la propria città durante le festività.

La solidarietà della comunità

Nonostante l’amarezza, molti cittadini hanno espresso la volontà di non lasciarsi scoraggiare e di trovare una soluzione per riportare l’albero alla sua bellezza originale. Si stanno valutando nuove iniziative per ripristinare le luci, dimostrando che il vero spirito natalizio non può essere spento nemmeno da gesti vandalici.