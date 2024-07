Verso la Settimana sociale dei cattolici di Trieste 2024. Appuntamento a Catanzaro promosso dalla diocesi di Catanzaro-Squillace.

CATANZARO - Anche nelle diocesi di Catanzaro-Squillace c’è fermento per il grande evento della “Settimana Sociale dei Cattolici” che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimo sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro".

In questi giorni è stato infatti definito dall’Arcivescovo Claudio Maniago, con il supporto dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro diretto da don Gaetano Rocca, un incontro per riflettere sui temi della partecipazione e della democrazia e rivolto in modo particolare ai sindaci e ai consigli comunali del territorio e che avrà come tema “Democrazia. Il coraggio dell’agire comune”. L’incontro si terrà lunedì 15 aprile alle ore 17,00 presso la sala conferenze della “Banca Centro Calabria” in località “Germaneto”.

È prevista una tavola rotonda a cui sarà presente monsignor Luigi Renna, Presidente della Segreteria Organizzativa della Settimana Sociale. Interverranno anche Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, don Bruno Bignami (Direttore Nazionale dell’Ufficio della Pastorale dei lavoro e dei problemi sociali) e Monica Tripodi, direttrice regionale della pastorale sociale e del lavoro. L’incontro preparatorio di Catanzaro sarà l’occasione per approfondire e riflettere assieme su una delle questioni centrali che interessano la vita del Paese, quali la partecipazione alla vita democratica direttamente collegata ai temi dell’astensionismo e dell’individualismo. Una riflessione che intercetta il processo del Sinodo dei Vescovi avviato da due anni nella chiesa diocesana e che presenta molti aspetti analoghi, se solo si pensa ai tentativi di incentivazione della partecipazione attiva e corresponsabili dei cittadini nel contesto ecclesiale e civile. Il coinvolgimento auspicato di sindaci e amministratori locali intende appunto favorire l’apertura di un processo finalizzato a individuare, approfondire e contribuire a individuare delle best pratics per la rivitalizzazione della democrazia.

Il tutto in linea con la mission che sta alla base del tradizionale appuntamento triennale con le Settimane Sociali che hanno storicamente visto i cattolici impegnati ad affrontare i problemi più importanti del tempo.