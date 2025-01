VI Domenica della Parola di Dio: un segno di unità e speranza

La comunità diocesana si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e condivisione in occasione della Settimana di Preghiera per l'unità dei cristiani nel cui contesto è stata organizzata la VI Domenica della Parola di Dio proprio per sottolineare il dialogo con le diverse confessioni cristiane.

L'evento, promosso dall'Apostolato Biblico dell'Ufficio Catechistico e dall'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, si terrà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 17.00 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Montepaone Lido.

A presiedere la celebrazione sarà l'arcivescovo Monsignor Claudio Maniago, affiancato dalla pastora della Chiesa Valdese, Giuseppina Bagnato. Questo importante incontro rappresenta un segno tangibile del dialogo ecumenico e della ricerca di una sempre maggiore comunione tra le diverse confessioni cristiane.

La Domenica della Parola, istituita da Papa Francesco, ricorda a tutti l'importanza di riscoprire la Sacra Scrittura come fonte di vita e di luce per il cammino quotidiano dei cristiani. L'incontro a Montepaone Lido si propone come un appuntamento di grande valore spirituale e comunitario, capace di unire fede e cultura in uno slancio comune verso il futuro, ma anche di preparazione per tutte le parrocchie che potranno celebrare la giornata domenica 26 gennaio, in linea con il calendario nazionale.