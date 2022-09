Premier Conte primi 2 casi Coronavirus confermati a Roma e 1 sospetto in Veneto (Video)

Premier Conte (Video): stop voli da e per Cina. Negativi test su nave costa

ROMA, 31 GEN - Il Coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia. Positiva ai test una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale.



Conte annuncia la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Negativi invece i test sui turisti a bordo della Costa Smeralda, che riparte oggi da Civitavecchia. Trattative ancora in corso sul rientro degli italiani da Wuhan.



Virus: alle 10 Cdm per dichiarazione stato emergenza





Coronavirus, Video conferenza stampa del Presidente Conte e del Ministro Speranza