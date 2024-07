Calcio PlayOff. Vivarini alla vigilia del match Catanzaro-Brescia: "siamo pronti e determinati" (Video)

CATANZARO - Alla vigilia del primo match dei play-off contro il Brescia, mister Vivarini si è mostrato sereno e fiducioso durante la conferenza stampa mattutina, a cui abbiamo assistito. Con la rifinitura appena conclusa, l'allenatore del Catanzaro ha sottolineato l'importanza della preparazione mentale e fisica della squadra, in vista di una sfida decisiva in uno stadio gremito di tifosi.

Preparazione e condizioni della squadra

Vivarini ha dichiarato che questa settimana è stata particolare, con l'ambiente e i tifosi che hanno fatto la loro parte nel preparare i giocatori. "Ho dovuto fare pochissimo lavoro. I ragazzi sentono questa partita, quindi abbiamo lavorato sulle cose da fare in campo con la massima attenzione," ha affermato. La squadra deve mostrare calma e cattiveria, gestendo bene le situazioni e mettendo in campo tutte le qualità e la mentalità vincente che li ha caratterizzati durante la stagione.

La rosa e le assenze

Riguardo alle condizioni dei giocatori, Vivarini ha confermato che il Catanzaro arriva benissimo alla sfida, nonostante qualche cerotto di troppo. "Il campionato di Serie B è noto per la sua intensità, ma abbiamo una rosa ampia e soluzioni alternative," ha detto. Gli assenti certi per la partita saranno Gion Ambrosino, D'Andrea e Situm, mentre gli altri giocatori sono tutti a disposizione.

Strategia e atteggiamento per il match

Vivarini ha ribadito l'intenzione di evitare i supplementari, cercando di vincere nei 90 minuti, senza speculazioni o furbizie. "Giocheremo per fare un'ottima prestazione e ottenere il risultato," ha dichiarato. Inoltre, ha evidenziato l'importanza della maturità acquisita dalla squadra nella gestione delle partite e del risultato, un aspetto che li ha resi efficaci e belli da vedere.

Il Brescia come avversario

Il Brescia, secondo Vivarini, è una squadra ben definita e tatticamente preparata, con un allenatore esperto. "Ci aspettiamo un'aggressività molto più alta e una determinazione intensa rispetto alle partite di campionato," ha spiegato. Le precedenti sfide di campionato contro il Brescia hanno visto il Catanzaro giocare un primo tempo straordinario all'andata e una partita ben giocata al ritorno, con difficoltà ma anche buone prestazioni da entrambe le squadre.

L'importanza dell'esperienza

Riguardo all'importanza dell'esperienza nei play-off, Vivarini ha riconosciuto che il Brescia ha molti giocatori abituati a partite del genere, ma si è detto sereno riguardo all'approccio mentale della sua squadra. "Abbiamo giocato in stadi importanti senza problemi di mentalità o approccio," ha detto.

Il supporto dei tifosi

Infine, Vivarini ha voluto ringraziare i tifosi per il loro supporto incondizionato, sottolineando l'importanza del loro entusiasmo e calore. "Ogni partita è diventata una festa nel nostro stadio. Dobbiamo giocare fino alla fine per non privarci di questo entusiasmo e affetto," ha concluso.

Domani il Catanzaro scenderà in campo con determinazione e voglia di vincere, pronto a regalare un'altra grande prestazione ai propri tifosi.

Calcio Playoff. Brescia, Maran carica la squadra: "A Catanzaro senza calcoli, daremo tutto"



Di seguitol'intervista video integrale con il Mister Vivarini alla vigilia dei Playoff di Catanzaro Vs Brescia