Da progetto emergente a fenomeno analizzato da "Mas Possession": il Catanzaro di Vivarini sfoggia tattiche che rimodellano il panorama calcistico della Serie B.*

Il panorama calcistico europeo si illumina di nuove tattiche e visioni, e tra queste spicca il calcio del tecnico di Ari, Vincenzo Vivarini. Con una filosofia di gioco chiara e attenta, Vivarini ha catturato l'attenzione di "Mas Possession", il progetto che dal 2019 rivoluziona il modo di intendere il calcio con uno stile basato sul possesso palla e sul gioco di posizione.

In un'epoca dove il calcio veloce e diretto sembra dominare, l'approccio meticoloso di Vivarini si distingue per la sua capacità di controllare e dominare la partita, una strategia che ha fruttato riconoscimenti anche dai grandi nomi come Manchester City e Liverpool. Tuttavia, è la U.S. Catanzaro 1929, squadra allenata da Vivarini e attualmente quinta in Serie B, a rappresentare l'apice di questo metodo.

Tre giorni fa, il portale "Mas Possession" ha esaminato con precisione chirurgica la prestazione tattica dei Giallorossi nella loro gara contro il Parma, evidenziando l'efficacia del possesso palla e delle manovre in palleggio. Il Catanzaro, sotto la guida di Vivarini, non è solo salito alla ribalta dopo una lunga assenza di 17 anni dalla Serie B, ma è divenuto un caso studio per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

"La strategia del Catanzaro contro il Parma ha rivelato una squadra compatta, pronta a sfruttare ogni debolezza avversaria", commenta "Mas Possession". Con un innovativo 3-2-4-1 in fase di costruzione, il Catanzaro ha messo a dura prova il 4-1-4-1 del Parma. La posizione tattica di Pietro Iemmello e le manovre di Estevez hanno creato una dinamica centrale che ha scomposto le linee del Parma, mentre le abili mosse degli altri giocatori hanno accentuato la pressione.

Questa analisi dettagliata da parte di un portale influente come "Mas Possession" rappresenta non solo un attestato di stima per Vivarini e il suo staff, ma un segnale forte per il mondo del calcio: il Catanzaro di Vivarini è una squadra da osservare attentamente, una sorpresa che continua a stupire. (Fonte ilcalciocalabrese)