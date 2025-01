Weekend di Maltempo: Ciclone Mediterraneo e Allerta Rossa su Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo: Weekend con Ciclone Mediterraneo, Maltempo su Diverse Regioni Italiane

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un ciclone afro-mediterraneo che porterà ancora maltempo su alcune aree del Sud Italia e sulle isole maggiori. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Sabato: Vortice in Movimento verso Nord

Il ciclone posizionato tra Algeria e Tunisia tenterà di risalire verso la Sardegna, ostacolato però da un anticiclone stazionario sull’Europa centro-settentrionale. Sabato, le regioni più colpite saranno:

Sardegna tirrenica: Piogge intense e rovesci, con accumuli significativi soprattutto sul Nuorese.

Campania, Basilicata e Puglia: Arrivo di piogge e temporali, con fenomeni più lievi sul medio Adriatico.

Sicilia e Calabria ionica: Temporali e nubifragi intensi, specie su Catanese, Messinese ionico e Reggino, con rischio di criticità idro-geologiche.

Domenica: Instabilità in Attenuazione

La giornata di domenica vedrà una progressiva attenuazione dell’instabilità, ma con impulsi ancora attivi:

Sardegna: Rovesci intermittenti, soprattutto sul versante tirrenico, in graduale attenuazione verso sera.

Regioni tirreniche centrali: Nuvolosità diffusa con deboli piogge su Lazio e bassa Toscana.

Sicilia e Sud peninsulare: Piogge sparse, concentrate sul Salento e sulle aree occidentali siciliane.

Temperature e Venti

Le temperature saranno in lieve aumento al Sud, mentre rimarranno stabili altrove.

Venti forti di scirocco e levante accompagneranno il ciclone, con mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto in Sardegna e Sicilia.

Focus sulle Regioni più Colpite

Sardegna: Il versante tirrenico sarà sotto pressione, con piogge forti e rischio di nubifragi.

Calabria e Sicilia: Fenomeni intensi, con temporali e possibili allagamenti nelle aree ioniche.

Puglia e Campania: Piogge diffuse, in attenuazione dalla serata di sabato.

Consigli per il Weekend

Per chi si trova nelle aree più colpite, si consiglia di limitare gli spostamenti non essenziali, prestando attenzione ai bollettini locali per eventuali allerte meteo. Le condizioni instabili potrebbero provocare disagi soprattutto alla viabilità e nelle zone costiere.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi meteo!

Allerta della Protezione Civile per Venerdì 17 gennaio 2025

Elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico / Allerta Rossa:

Calabria: Versante ionico centro-meridionale, versante tirrenico meridionale, versante ionico meridionale.

Sicilia: Sud-orientale (versante ionico), nord-orientale (versante tirrenico e isole Eolie), centro-meridionale (isole Pelagie), bacino del Fiume Simeto.

Moderata criticità / Allerta Arancione:

Calabria: Versanti ionici centro-settentrionale e settentrionale.

Sicilia: Estese aree costiere e interne, comprese le isole Egadi, Ustica e Pantelleria.

Sardegna: Gallura, bacini Flumendosa-Flumineddu.

Ordinaria criticità / Allerta Gialla:

Calabria: Versanti tirrenici centro-settentrionali e settentrionali.

Sardegna: Diverse aree, inclusi il Campidano e il Logudoro.

Sicilia: Alcune zone tirreniche e isole minori.

Si raccomanda la massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle autorità locali. Evitate gli spostamenti nelle aree colpite dalle allerte rosse e arancioni, e prestate attenzione ai bollettini meteo ufficiali.