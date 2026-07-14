X Premio Solidarietà 2026 a Simeri Crichi, una serata per celebrare la solidarietà, la prevenzione e il valore della vita
Il 24 luglio ai ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo la decima edizione dell’evento con istituzioni, premiati, musica, letture e testimonianze
La comunità di Simeri Crichi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi dell’estate calabrese. Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21:30, nello scenario dei ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo, si svolgerà il X Premio Solidarietà, manifestazione dedicata ai valori della solidarietà, della prevenzione e della cultura del dono.
L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Simeri Borgo, in collaborazione con il Comune di Simeri Crichi, e rappresenta un importante momento di incontro tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini.
La direzione artistica dell’evento è affidata a Don Francesco Cristofaro, da anni impegnato nella promozione di iniziative culturali e sociali capaci di mettere al centro la persona, la speranza e il valore della comunità.
Il tema della decima edizione
L’edizione 2026 del Premio Solidarietà sarà dedicata al tema Il valore della vita come dono La prevenzione, un messaggio che invita a riflettere sull’importanza della tutela della salute, della responsabilità collettiva e dell’attenzione verso il prossimo.
Nel corso degli anni, il Premio Solidarietà è diventato un appuntamento di riferimento per il territorio, valorizzando persone, professionisti e associazioni che si distinguono per il loro impegno umano, civile e sociale.
A presentare la serata saranno Mario Sei e Filippo Coppoletta
La manifestazione sarà condotta da:
- Mario Sei
- Filippo Coppoletta
I due presentatori accompagneranno il pubblico nei diversi momenti della serata, tra interventi istituzionali, premiazioni, musica e letture.
Gli ospiti d’onore
Alla decima edizione prenderanno parte numerose personalità del mondo istituzionale, sanitario, accademico e professionale.
Tra gli ospiti d’onore saranno presenti:
- On. Wanda Ferro
- On. Antonio Montuoro
- On. Filippo Pietropaolo
- Dott. Roberto Cosentino
- Dott.ssa Roberta Molè
- Dott.ssa Stella Franco
- Prof. Giuseppe Raiola
- Prof.ssa Maria Concetta Galati
- Dott.ssa Caterina Rosselli
- Dott.ssa Rita Marino
- Avv. Ramona Gualtieri
- Avv. Federica Romano
- Marzia Gregoraci
La partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle professioni conferma il rilievo raggiunto dal Premio Solidarietà, che continua a promuovere i valori della prevenzione, del servizio alla comunità e dell’impegno verso gli altri.
I premiati dell’edizione 2026
Nel corso della serata saranno consegnati riconoscimenti a personalità e realtà associative che si sono distinte per il proprio contributo umano, professionale e sociale.
I premi saranno assegnati a:
- Massimo Sirelli
- Prof. Federico Lo Torto
- Avv. Frank Santacroce
- Dott. Antonio Gallucci
- Associazione A.T.E.Di.Co
- Associazione ACSA&STE ETS
I premi speciali
Nel corso dell’evento saranno conferiti anche due riconoscimenti speciali a:
- Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro e simbolo dello sport calabrese
- Elisabetta Gregoraci, volto noto della televisione italiana e figura fortemente legata alla Calabria
I due premi speciali intendono valorizzare percorsi di rilievo e testimonianze capaci di rappresentare il territorio calabrese anche a livello nazionale.
Musica e letture accompagneranno la manifestazione
Il programma del X Premio Solidarietà sarà arricchito da momenti artistici che accompagneranno le premiazioni e gli interventi della serata.
Ad esibirsi saranno:
- Januaria
- Emma Bagagetta
A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione saranno inoltre le letture dell’attrice e doppiatrice Mariadea Galiano, che daranno voce a testi e riflessioni legati ai temi della vita, della solidarietà e della prevenzione.
Il suo intervento contribuirà a creare un percorso capace di alternare emozione, racconto e sensibilizzazione.
Il Coro Polifonico San Vitaliano
Tra i protagonisti della serata ci sarà anche il Coro Polifonico San Vitaliano, diretto dal maestro Stefano Scozzafava.
L’accompagnamento orchestrale sarà affidato a:
- Luciano Spagnolo
- Maria Mattea Pagani
- Valentina Iocca
- Alessia Spagnolo
- Pasquale Comitò
- Enza Papani
- Mario Soluri
- Bruno Costanzo
- Francesco Citriniti
- Maria Comitò
- Esther Ierace
La presenza del coro contribuirà a rendere ancora più suggestiva una serata che unisce cultura, musica, spiritualità e impegno sociale.
Un appuntamento che valorizza il territorio
Giunto alla sua decima edizione, il Premio Solidarietà si conferma una manifestazione capace di riunire istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini intorno a valori condivisi.
La cornice dei ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo, luogo di grande fascino storico e culturale, offrirà lo scenario ideale per una serata dedicata a chi, con il proprio esempio e il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno alla costruzione di una comunità più attenta, inclusiva e solidale.
L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 21:30, quando Simeri Borgo diventerà il punto d’incontro tra solidarietà, prevenzione, cultura, musica e testimonianze di valore.
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