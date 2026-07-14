X Premio Solidarietà 2026 a Simeri Crichi, una serata per celebrare la solidarietà, la prevenzione e il valore della vita

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il 24 luglio ai ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo la decima edizione dell’evento con istituzioni, premiati, musica, letture e testimonianze

La comunità di Simeri Crichi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi dell’estate calabrese. Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21:30, nello scenario dei ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo, si svolgerà il X Premio Solidarietà, manifestazione dedicata ai valori della solidarietà, della prevenzione e della cultura del dono.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Simeri Borgo, in collaborazione con il Comune di Simeri Crichi, e rappresenta un importante momento di incontro tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Don Francesco Cristofaro, da anni impegnato nella promozione di iniziative culturali e sociali capaci di mettere al centro la persona, la speranza e il valore della comunità.

Il tema della decima edizione

L’edizione 2026 del Premio Solidarietà sarà dedicata al tema Il valore della vita come dono La prevenzione, un messaggio che invita a riflettere sull’importanza della tutela della salute, della responsabilità collettiva e dell’attenzione verso il prossimo.

Nel corso degli anni, il Premio Solidarietà è diventato un appuntamento di riferimento per il territorio, valorizzando persone, professionisti e associazioni che si distinguono per il loro impegno umano, civile e sociale.

A presentare la serata saranno Mario Sei e Filippo Coppoletta

La manifestazione sarà condotta da:

Mario Sei

Filippo Coppoletta

I due presentatori accompagneranno il pubblico nei diversi momenti della serata, tra interventi istituzionali, premiazioni, musica e letture.

Gli ospiti d’onore

Alla decima edizione prenderanno parte numerose personalità del mondo istituzionale, sanitario, accademico e professionale.

Tra gli ospiti d’onore saranno presenti:

On. Wanda Ferro

On. Antonio Montuoro

On. Filippo Pietropaolo

Dott. Roberto Cosentino

Dott.ssa Roberta Molè

Dott.ssa Stella Franco

Prof. Giuseppe Raiola

Prof.ssa Maria Concetta Galati

Dott.ssa Caterina Rosselli

Dott.ssa Rita Marino

Avv. Ramona Gualtieri

Avv. Federica Romano

Marzia Gregoraci

La partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle professioni conferma il rilievo raggiunto dal Premio Solidarietà, che continua a promuovere i valori della prevenzione, del servizio alla comunità e dell’impegno verso gli altri.

I premiati dell’edizione 2026

Nel corso della serata saranno consegnati riconoscimenti a personalità e realtà associative che si sono distinte per il proprio contributo umano, professionale e sociale.

I premi saranno assegnati a:

Massimo Sirelli

Prof. Federico Lo Torto

Avv. Frank Santacroce

Dott. Antonio Gallucci

Associazione A.T.E.Di.Co

Associazione ACSA&STE ETS

I premi speciali

Nel corso dell’evento saranno conferiti anche due riconoscimenti speciali a:

Pietro Iemmello , capitano del Catanzaro e simbolo dello sport calabrese

, capitano del e simbolo dello sport calabrese Elisabetta Gregoraci, volto noto della televisione italiana e figura fortemente legata alla Calabria

I due premi speciali intendono valorizzare percorsi di rilievo e testimonianze capaci di rappresentare il territorio calabrese anche a livello nazionale.

Musica e letture accompagneranno la manifestazione

Il programma del X Premio Solidarietà sarà arricchito da momenti artistici che accompagneranno le premiazioni e gli interventi della serata.

Ad esibirsi saranno:

Januaria

Emma Bagagetta

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione saranno inoltre le letture dell’attrice e doppiatrice Mariadea Galiano, che daranno voce a testi e riflessioni legati ai temi della vita, della solidarietà e della prevenzione.

Il suo intervento contribuirà a creare un percorso capace di alternare emozione, racconto e sensibilizzazione.

Il Coro Polifonico San Vitaliano

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche il Coro Polifonico San Vitaliano, diretto dal maestro Stefano Scozzafava.

L’accompagnamento orchestrale sarà affidato a:

Luciano Spagnolo

Maria Mattea Pagani

Valentina Iocca

Alessia Spagnolo

Pasquale Comitò

Enza Papani

Mario Soluri

Bruno Costanzo

Francesco Citriniti

Maria Comitò

Esther Ierace

La presenza del coro contribuirà a rendere ancora più suggestiva una serata che unisce cultura, musica, spiritualità e impegno sociale.

Un appuntamento che valorizza il territorio

Giunto alla sua decima edizione, il Premio Solidarietà si conferma una manifestazione capace di riunire istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini intorno a valori condivisi.

La cornice dei ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri Borgo, luogo di grande fascino storico e culturale, offrirà lo scenario ideale per una serata dedicata a chi, con il proprio esempio e il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno alla costruzione di una comunità più attenta, inclusiva e solidale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 21:30, quando Simeri Borgo diventerà il punto d’incontro tra solidarietà, prevenzione, cultura, musica e testimonianze di valore.