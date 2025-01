Zagarise (CZ): Tradizione e Sapori in "Serata in… Compagnia"

Il Comune di Zagarise, suggestivo borgo calabrese incastonato tra le montagne della Sila Piccola, si prepara a regalare ai suoi cittadini e visitatori un evento all’insegna della cultura, della tradizione e della convivialità.

Sabato 25 gennaio 2025, presso il Centro Informazioni Turistiche, si terrà la tanto attesa “Serata in… Compagnia”, un’occasione unica per riscoprire le radici e il calore della comunità locale.

Musica Tradizionale e Degustazioni Tipiche

A partire dalle ore 17:00, l’atmosfera sarà animata da melodie popolari che rievocheranno le antiche tradizioni musicali calabresi.

Le note degli strumenti tipici, come la fisarmonica e la chitarra, accompagneranno i presenti in un viaggio emozionante nella storia e nella cultura del territorio.

Oltre alla musica, il programma prevede un momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici locali, veri protagonisti della serata.

Dai formaggi freschi ai salumi artigianali, passando per il pane fatto in casa e i dolci tradizionali, sarà possibile assaporare le eccellenze gastronomiche di Zagarise, simbolo dell’autenticità calabrese.

Un Evento per Unire e Coinvolgere

L’iniziativa, promossa dal Comune di Zagarise e dal GAL Dei Due Mari, mira a valorizzare il patrimonio culturale e culinario del territorio, creando al contempo un’occasione di incontro per persone di tutte le età.

In un’epoca in cui la tecnologia spesso isola, eventi come questo rappresentano una preziosa opportunità per ritrovare il piacere della condivisione e del dialogo.

“Serata in… Compagnia” non è solo un evento, ma un invito a vivere il territorio, a riscoprire le proprie radici e a condividere momenti di gioia con gli altri.

Una celebrazione della bellezza semplice ma profonda della cultura calabrese.

Come Partecipare

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 25 gennaio 2025 presso il Centro Informazioni Turistiche di Zagarise.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Non resta che lasciarsi trasportare dal ritmo della musica e dal sapore dei prodotti tipici, per una serata che promette di rimanere nel cuore di chi vi parteciperà.