Bosch pistola incollatrice PKP 18 E (1 ugello extra-lungo, colla a fusione, 240 Volt)
4,5 su 5 su Amazon, 15.118 recensioni
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Caratteristiche
- La pistola incollatrice PKP 18 - la maneggevolezza
- Incolla senza sforzi cartone, legno, cuoio, carta, sughero tessuti e pietra, come anche vetro e metallo
- Dosaggio fine ed un’applicazione rapida e mirata grazie all’avanzamento meccanico
- Sicurezza durante la lavorazione grazie all’ugello con rivestimento protettivo contro il calore
- Dotazione: PKP 18 E, 1 ugello extra-lungo, 1 stick di colla a fusione
Dettagli
- Colore
- Green
In breve
Bosch pistola incollatrice PKP 18 E (1 ugello extra-lungo, colla a fusione, 240 Volt) costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 36,99 € di prezzo precedente (risparmio 18,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 12:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 15.118 recensioni.
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