Amazon Basics Set Asciugamani Bagno Spugna 100% Cotone Asciugamani Viso 50x100 cm, Grigio, Confezione 2 Pezzi
4,5 su 5 su Amazon, 4.933 recensioni
-16% 11,40 €
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13,63 €, risparmi 2,23 €
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Caratteristiche
- Set di 2 asciugamani per le mani da 100 x 50 cm.
- 100% cotone per garantire morbidezza e resistenza.
- Leggeri e assorbenti.
- Colori che non sbiadiscono.
- Lavabili in lavatrice a 60°C e asciugabili in asciugatrice a basse temperature.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 2 Asciugamano per le mani
In breve
Amazon Basics Set Asciugamani Bagno Spugna 100% Cotone Asciugamani Viso 50x100 cm, Grigio, Confezione 2 Pezzi costa 11,40 € su Amazon.it, rispetto a 13,63 € di prezzo precedente (risparmio 2,23 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4.933 recensioni.
Informativa sulle offerte
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