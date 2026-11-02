WoodWick Grande a Clessidra Candela Profumata | Cannella Chai | con Stoppino Scoppiettante | Durata della Combustione: fino a 130 Ore
4,7 su 5 su Amazon, 3.649 recensioni
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Caratteristiche
- Rilassati e goditi il caldo e confortante aroma di cannella speziata e ricche note di vaniglia
- Ogni fragranza è accuratamente selezionata e testata per garantire che questa candela riempia la stanza con il suo profumo a lunga durata
- Lo stoppino in legno brevettato delle candele Pluswick Innovation scoppietta mentre brucia, per un'atmosfera sofisticata da camino
- Il design a clessidra in vetro crea un'apertura più ampia per una pozza di cera completamente sciolta che produce un'esperienza olfattiva più costante
- La miscela premium di cere produce una combustione bella senza residui disordinati
Dettagli
- Colore
- Cinnamon Chai
- Formato
- Grande
In breve
WoodWick Grande a Clessidra Candela Profumata | Cannella Chai | con Stoppino Scoppiettante | Durata della Combustione: fino a 130 Ore costa 25,90 € su Amazon.it, rispetto a 34,00 € di prezzo precedente (risparmio 8,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.649 recensioni.
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