Lexar JumpDrive S80 Chiavetta USB 32 GB | USB 3.1, Fino a 130 MB/s in Lettura, Pen Drive per computer, LJDS080032G-BNBAG
4,5 su 5 su Amazon, 3.857 recensioni
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Caratteristiche
- Prestazioni ad alta velocità: Memorizza e trasferisce i contenuti più velocemente grazie alle prestazioni USB 3.1 ad alta velocità
- Velocità di trasferimento superiore: Velocità di scrittura fino a 10 volte superiori rispetto alle unità USB 2.0 standard
- Sicurezza avanzata: Design protettivo e retrattile che protegge in modo sicuro i file utilizzando un software di sicurezza avanzato con crittografia AES a 256 bit
- Compatibilità universale: Compatibile con USB 3.1 (Gen 1); retrocompatibile con dispositivi USB 3.0 e 2.0
- Garanzia del prodotto: Supporto prodotto limitato di tre anni
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 32GB
In breve
Lexar JumpDrive S80 Chiavetta USB 32 GB | USB 3.1, Fino a 130 MB/s in Lettura, Pen Drive per computer, LJDS080032G-BNBAG costa 8,83 € su Amazon.it, rispetto a 13,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,16 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 3.857 recensioni.
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