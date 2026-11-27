Ravensburger - Labyrinth Pokémon, Gioco da Tavolo 7+, 2-4 Giocatori | Labyrinth Pokémon: sposta i corridoi, trova i Pokémon e raggiungi il tuo obiettivo. Per 2-4 giocatori dai 7 anni.
4,7 su 5 su Amazon, 7.407 recensioni
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Caratteristiche
- DIVERTIMENTO STRATEGICO PER TUTTA LA FAMIGLIA – Un gioco da tavolo bambini 7 anni coinvolgente. Sposta i corridoi del labirinto gioco da tavolo per riuscire a catturare i tuoi Pokémon preferiti! Un vero classico labyrinth rivisitato in versione gioco Pokémon.
- GIOCO DA TAVOLO PER 2-4 GIOCATORI – Uno dei migliori giochi bambino 7 anni e anche per chi cerca giochi da tavolo bambini 7 anni. Un'esperienza unica tra i giochi in scatola bambini 7 anni che diverte grandi e piccoli.
- STIMOLA LOGICA E PIANIFICAZIONE – Un gioco bambino 7 anni che sviluppa il pensiero strategico. Con ogni mossa il labirinto cambia, rendendolo uno dei giochi da tavola più dinamici nel mondo dei giochi Pokémon.
- DESIGN CON LICENZA UFFICIALE POKÉMON – Include i più amati pokemon giocattoli e gadget Pokémon, con illustrazioni vivaci che appassionano tutti gli amanti dei pokemon giochi. Un'aggiunta perfetta alla collezione di giochi 7 anni.
- IDEA REGALO PERFETTA – Sorprendi con un regalo bambino 7 anni davvero speciale. È il gioco da tavolo bambini 7 anni ideale per Natale, compleanni o per arricchire la selezione di giochi bambino 7 anni.
Dettagli
- Colore
- Pokemon
- Formato
- Original
In breve
Ravensburger - Labyrinth Pokémon, Gioco da Tavolo 7+, 2-4 Giocatori | Labyrinth Pokémon: sposta i corridoi, trova i Pokémon e raggiungi il tuo obiettivo. Per 2-4 giocatori dai 7 anni. costa 11,37 € su Amazon.it, rispetto a 34,99 € di prezzo precedente (risparmio 23,62 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 12:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 7.407 recensioni.
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