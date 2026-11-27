Batterie Alcaline Duracell Plus AA (Confezione da 24) 1,5 V, LR06 | Fino al 150% di durata extra, POWER BOOST Actives, controller e fotocamere, 100% riciclabile, conservazione 10 anni
4,6 su 5 su Amazon, 31.701 recensioni
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Caratteristiche
- Ideali per i dispositivi di tutti i giorni: queste batterie Duracell AA sono ideali per alimentare tutti i tuoi dispositivi quotidiani con una durata fino al 150% superiore grazie a POWER BOOST Actives (tecnologia brevettata)
- Formulate con POWER BOOST Actives: le batterie alcaline Duracell Plus AA contengono i POWER BOOST Actives brevettati di Duracell, una miscela unica di litio e nichel che offre prestazioni durature nei tuoi dispositivi
- La chiusura superiore in nylon di qualità superiore aiuta a prevenire le perdite delle batterie AA
- Imballaggio senza plastica: 0% plastica e 100% riciclabile
- Lunga durata di conservazione: le batterie inutilizzate rimangono cariche fino a 10 anni in magazzino
- *Prestazioni di longevità in fotocamera digitale rispetto alla durata media minima dell'ultimo test di applicazione ad alto consumo IEC AA. I risultati possono variare a seconda del dispositivo o del modello di utilizzo (sito web IEC). **Tecnologia proprietaria
Dettagli
- Colore
- Rame e nero
- Formato
- 24-Count
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
Batterie Alcaline Duracell Plus AA (Confezione da 24) 1,5 V, LR06 | Fino al 150% di durata extra, POWER BOOST Actives, controller e fotocamere, 100% riciclabile, conservazione 10 anni costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,69 € di prezzo precedente (risparmio 5,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 31.701 recensioni.
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