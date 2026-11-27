Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16
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Caratteristiche
- Uno per tutti: siete stanchi di usare caricatori pesanti come mattoni? Il compatto PowerPort III a 2 porte da 65 W fornisce carica a sufficienza per i vostri smartphone, tablet e notebook USB-C per quando siete in giro
- Prestazioni di ricarica ad alta velocità: collegate uno dei vostri dispositivi e godetevi una potenza di ricarica di 65 W, sufficiente per caricare un MacBook Pro 13″ 2020 alla velocità massima. Caricando invece tre dispositivi contemporaneamente, la potenza di ricarica verrà distribuita uniformemente su tre porte
- Design compatto: approfittate di una potente potenza di ricarica con un caricabatterie piccolo quanto una custodia di ricarica AirPods Pro
- Tecnologia Powered by GaN II: con un miglioramento del 100% della frequenza operativa, un innovativo design minimalista e una struttura migliorata della scala, la tecnologia GaN II consente di presentare sul mercato un innovativo caricabatterie piccolo e compatto, senza rinunciare a nemmeno un elemento di potenza
- Contenuto della confezione: un caricabatterie Anker 735 (Nano II 65W) (ex titolo del prodotto: PowerPort III 3 porte 65 W Pod), manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita)
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16 costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 15.899 recensioni.
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