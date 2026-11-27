Enervit, Barattolo Smoothie al Mirtillo, Barattolo da 320 Grammi, Antiossidante, con Proteine di Pisello e Riso e Vitamina C, 100% Vegetale
4 su 5 su Amazon, 174 recensioni
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Caratteristiche
- SMOOTHIE: Lo snack ricco in proteine, perfetto per aiutarti a rimanere in forma. Semplice da preparare, è ideale a colazione, come spuntino a metà mattina o pomeriggio, o dopo il tuo workout
- BENEFICI: Lo smoothie al mirtillo 100% vegetale. Senza zuccheri aggiunti. Apporta solo 81 kcal
- PROPRIETA': Ricco in proteine da pisello e riso che aiutano a mantenere il tono muscolare. Con Vitamina C, dalle proprietà antiossidanti
- MODO D'USO: Sciogliere due misurini (40mg) in 150ml di acqua o 200ml di latte (o bevande vegetali). Shakerare e far riposare per qualche minuto prima del consumo
- ENERVIT: Formuliamo e produciamo soluzioni nutrizionali e di integrazione innovative con un preciso obiettivo: aiutare tutte le persone a migliorare la qualità della propria vita
Dettagli
- Colore
- Polvere: Beige Con Pezzi Di Mirtillo Viola - Una Volta Disciolto Nella Bevanda: Viola Chiaro
- Formato
- 320 g (Confezione da 1)
In breve
Enervit, Barattolo Smoothie al Mirtillo, Barattolo da 320 Grammi, Antiossidante, con Proteine di Pisello e Riso e Vitamina C, 100% Vegetale costa 5,55 € su Amazon.it, rispetto a 13,50 € di prezzo precedente (risparmio 7,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 174 recensioni.
Informativa sulle offerte
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