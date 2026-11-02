SONGMICS Sedia Ufficio Ergonomica, in Tessuto Traspirante | Supporto Lombare Sedia Ufficio, 64 x 64 x (119-129) cm, Beige Cappuccino e Bianco Nuvola, Collezione KIME OBN034K01
4,3 su 5 su Amazon, 2.513 recensioni
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Caratteristiche
- Supporto Ergonomico Totale: Questa sedia ufficio ergonomica lombare presenta uno schienale a forma di S che si adatta alla colonna vertebrale. Sostiene collo, schiena e vita, offrendo un'inclinazione di 90-105° per una postura rilassata.
- Cuscino In Schiuma Memory: La sedia da scrivania è dotata di un sedile in schiuma memory ad alta densità. Allevia la pressione in modo uniforme, mantenendo i glutei comodi anche durante le lunghe ore di lavoro.
- Tessuto Traspirante Premium: Ideale come sedia pc o per lo studio, questa poltrona ufficio in colore Beige Cappuccino e Bianco Nuvola utilizza un tessuto delicato sulla pelle. Aiuta a mantenerti fresco e asciutto anche nelle calde giornate estive.
- Struttura Stabile E Sicura: Con dimensioni di 64 x 64 x (119-129) cm, questa sedia da scrivania con rotelle ha una base spessa e un pistone a gas di qualità. Supporta fino a 120 kg, offrendo stabilità e sicurezza per ogni utente.
- Montaggio Rapido E Semplice: Perfetta come sedia cameretta o per l'ufficio, include parti numerate e istruzioni chiare. Puoi assemblare questa sedia ergonomica da solo in pochi minuti senza attrezzi professionali, pronta per l'uso immediato.
Dettagli
- Colore
- Beige Cappuccino
- Formato
- 64 x 64 x (110-120) cm
In breve
SONGMICS Sedia Ufficio Ergonomica, in Tessuto Traspirante | Supporto Lombare Sedia Ufficio, 64 x 64 x (119-129) cm, Beige Cappuccino e Bianco Nuvola, Collezione KIME OBN034K01 costa 65,24 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,75 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 2.513 recensioni.
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