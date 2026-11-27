Govee LED TV Retroiluminación 3 Lite con Camera Sync per TV da 40-50 Pollici, Striscia Wi-Fi RGBICW da 2,4M con Funzione di Correzione Fish-Eye
4,5 su 5 su Amazon, 7.348 recensioni
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Caratteristiche
- Smart Camera con correzione fisheye e AI: Cattura un'area dello schermo 5.6 volte più efficace, ora con calibrazione AI per la correzione fisheye e luci LED in tempo reale per la sincronizzazione dei colori della TV.
- Luci LED TV RGBICW 4 in 1: Scopri colori più intensi e LED bianchi più realistici (4000K), un'evoluzione degli RGBIC standard con gradienti più uniformi e bianchi più realistici per le serate cinematografiche.
- Sincronizzazione automatica intelligente dei colori: Le luci LED del televisore si sincronizzano all'istante con il televisore, adattandosi a qualsiasi contenuto sullo schermo per un'atmosfera coinvolgente.
- Sincronizzazione Govee DreamView: La funzione ha realizzato il collegamento delle luci Govee. Aggiungi fino a 7 dispositivi secondari per sincronizzare gli effetti luminosi del 3 Lite e creare un'esperienza visiva immersiva a 360°.
- Supporto per telecamera regolabile a gravità: Installa senza sforzo le strisce LED Govee su TV ultrasottili, senza oscillazioni. Non servono attrezzi: stacca, incolla e il gioco è fatto.
- Ecosistema Govee DreamView con supporto Matter: Questo prodotto è stato migliorato con la compatibilità con Matter per un'integrazione più intelligente nella casa intelligente.
- Controllo vocale e tramite app intelligente: La retroilluminazione LED della TV Govee gestisce in modo fluido l'illuminazione della TV tramite l'app Govee Home o i comandi vocali.
- Nota: si consiglia di mantenere la stessa distanza tra il televisore e la parete. L'effetto luminoso migliore si ottiene quando il televisore si trova a 10-20 cm di distanza dalla parete.
Dettagli
- Colore
- Rgbicw
- Formato
- 2,4m
In breve
Govee LED TV Retroiluminación 3 Lite con Camera Sync per TV da 40-50 Pollici, Striscia Wi-Fi RGBICW da 2,4M con Funzione di Correzione Fish-Eye costa 49,87 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,12 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 7.348 recensioni.
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