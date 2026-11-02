Sacchetti sottovuoto per abiti con pompa elettrica inclusa, confezione da 16 pezzi (4 Jumbo, 4 grandi, 4 medi, 4 piccoli), per coperte, materassi, cuscini, biancheria da letto, viaggi e traslochi
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Caratteristiche
- Confezione da 16 sacchi sottovuoto in 4 diverse dimensioni: 4 Jumbo, 4 grandi, 4 medi, 4 piccoli. Consentono di conservare in modo sicuro una notevole quantità di indumenti o di biancheria da letto di diverse dimensioni in armadi, cassetti o sotto il letto, come per esempio: piumini, trapunte, cuscini, coperte, cappotti, maglioni, giacche, peluche, asciugamani, accessori da viaggio, magliette, abiti e molto altro ancora.
- Pompa elettrica per il sottovuoto: a differenza della pompa manuale, è molto più facile e veloce estrarre l'aria dai sacchetti per il sottovuoto. Così non è necessario alcuno sforzo per azionare la pompa e creare il sottovuoto facendo uscire l'aria dai sacchetti. Basta collegarla alla presa, posizionarle sulla valvola e accendere, quindi attendere solo qualche secondo e il gioco è fatto. Si tratta anche di un’opzione ideale se non si dispone di un aspirapolvere.
- Sacchetti salvaspazio: i nostri sacchetti sottovuoto aiutano a comprimere i tuoi vestiti, la biancheria da letto o altri capi in tessuto di oltre l'80%. Sono particolarmente utili se vuoi conservare i vestiti stagionali nell'armadio, creare spazio nella valigia per un viaggio o per un trasloco da un locale all'altro. Un’ottima soluzione per conservare gli oggetti senza occupare troppo spazio.
- Durevoli e riutilizzabili: questi sacchetti sottovuoto sono realizzati in materiale plastico misto di alta qualità in nylon e polietilene. È un materiale robusto, morbido e sano rispetto ad altri sacchetti sottovuoto per conservare la biancheria da letto e i piumoni. Conservano la tenuta del sottovuoto per molto tempo e l’utilizzo e del tutto innocuo per il corpo umano. Inoltre, questi sacchetti sottovuoto sono trasparenti su un lato, per poter vedere facilmente ciò che si trova all'interno e trovare quello che stai cercando senza aprirli.
Dettagli
- Colore
- Pompa Elettrica + 16 Pezzi (Misti)
- Formato
- 16 sacchetti (4S/4M/4L/4J) + pompa.
- Pezzi nella confezione
- 16
In breve
Sacchetti sottovuoto per abiti con pompa elettrica inclusa, confezione da 16 pezzi (4 Jumbo, 4 grandi, 4 medi, 4 piccoli), per coperte, materassi, cuscini, biancheria da letto, viaggi e traslochi costa 34,29 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 136 recensioni.
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