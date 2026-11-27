Tognana Iridea, Frullatore Elettrico, Vetro-Plastica-Acciaio Inox, Carta da Zucchero
4,7 su 5 su Amazon, 8 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN VINTAGE: il nuovo frullatore elettrico Iridea Carta da Zucchero fa parte dell'ampia gamma di piccoli elettrodomestici Tognana disponibili in più colorazioni dal look retrò e accattivante, per un perfetto stile vintage colorato e di tendenza
- SICUREZZA: per avere un prodotto sicuro e affidabile il frullatore e dotato di piedini antiscivolo con ventosa e coperchio e caraffa con con chiusura di sicirezza
- COMPONENTI: il frullatore è dotato di una caraffa in vetro graduata da 1,5 L con manico e blocco di sicurezza, di un coperchio rimovibile con misurino e 6 lame in acciaio inox.
- 2 VELOCITÀ + FUNZIONE PULSE: il frullatore elettrico a 2 velocità di funzionamento per estrarre facilemente nutrienti e vitamine. La comoda funzione pulse trita facilmente il ghiaccio.
Dettagli
- Colore
- Azzurro
In breve
Tognana Iridea, Frullatore Elettrico, Vetro-Plastica-Acciaio Inox, Carta da Zucchero costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8 recensioni.
Informativa sulle offerte
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