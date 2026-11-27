ASUS ROG PELTA, Cuffie da Gaming Senza Fili, Nere | Connessione 2.4GHz e Bluetooth, Audio Autentico, Driver Placcati in Titanio da 50 mm, Per PC, Mac, PS, Switch, Android
4,4 su 5 su Amazon, 276 recensioni
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Caratteristiche
- Tripla possibilità di connessione, dongle USB-C 2.4Ghz, Bluetooth e cavo USB-C, per un’incredibile esperienze di gioco su console, PC e dispositivi mobili
- I driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio e la raffinata firma sonora wireless offrono un audio autentico, ampio ed equilibrato
- Controlli intuitivi: i pulsanti presenti sopra i padiglioni offrono il controllo immediato del volume, il silenziamento del microfono e il suo spegnimento
- Comfort perfetto: design leggero da 309 grammi con un archetto elastico e regolabile in tre diversi livelli, per diminuire la pressione e aumentare la comodità
- Durata della batteria e ricarica rapida: gioca fino a 60 ore in modalità 2,4 GHz, con una ricarica rapida di 15 minuti potrai avere fino a 3 ore di utilizzo
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Connexion trimode
In breve
ASUS ROG PELTA, Cuffie da Gaming Senza Fili, Nere | Connessione 2.4GHz e Bluetooth, Audio Autentico, Driver Placcati in Titanio da 50 mm, Per PC, Mac, PS, Switch, Android costa 89,99 € su Amazon.it, rispetto a 149,90 € di prezzo precedente (risparmio 59,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 276 recensioni.
Informativa sulle offerte
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