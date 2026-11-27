Braun Rasoio Elettrico Barba e Capelli Serie 7, Accessori AIO7565 Blu | Rifinitore All-in-One 13in1, Lama Problade, Rasoio Elettrico Corpo Uomo, Peli Naso, Impermeabile Ricaricabile
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Caratteristiche
- RASATURA E RIFINITURA PROFESSIONALI ALL-IN-ONE. VISO E CORPO: regolabarba 13in1 Braun per la rasatura dalla testa ai piedi. Strumenti selezionati per la rifinitura della barba, delle orecchie e del naso, il taglio dei capelli e la rasatura del corpo
- MASSIMA PRECISIONE: Ottieni uno styling senza sforzo con la lama ProBlade ultra affilata a vita e la massima efficienza per qualsiasi barba grazie alla Tecnologia Autosense
- VERSATILITÀ ILLIMITATA: Ottieni linee perfette e una rasatura pulita con la testina PrecisionShave. Rasoio elettrico barba e capelli con 14 lunghezze di taglio da 3 a 21 mm
- DELICATO SULLA PELLE SENSIBILE: con la tecnologia SkinGuard, progettata per la massima sicurezza e comfort anche sulle aree sensibili del corpo
- COSTRUITO PER DURARE: 100% impermeabile con impugnatura AquaGrip per il massimo controllo anche sotto la doccia. Batteria Li-Ion di lunga durata, fino a 120 minuti di autonomia senza cavo
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 1 all in one + 13 accessori
In breve
Braun Rasoio Elettrico Barba e Capelli Serie 7, Accessori AIO7565 Blu | Rifinitore All-in-One 13in1, Lama Problade, Rasoio Elettrico Corpo Uomo, Peli Naso, Impermeabile Ricaricabile costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 50,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 26.366 recensioni.
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