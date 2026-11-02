SONGMICS Set di 3 Pattumiere Impilabili 20L, LTB763BZ01 | Pattumiere Impilabili, Contenitori, Coperchi a Pressione, Adesivi, Nero, Collezione Leos LTB763BZ01
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Caratteristiche
- Smistamento efficiente dei rifiuti: Questo sistema di raccolta differenziata è dotato di 3 cestini compatti da 20L di 37,2 x 25,2 x 32 cm. Possono essere impilati per una configurazione personalizzata, risparmiando spazio prezioso in cucina.
- Facile da aprire: Il design a pressione del bidone da cucina consente al coperchio di rimanere aperto anche quando i bidoni sono impilati, liberando le mani per smaltire i rifiuti con facilità.
- Classificazione dei rifiuti: Questi 3 cestini neri con coperchi giallo, blu e verde e 10 adesivi sono ideali per differenziare i rifiuti come plastica, carta e vetro, riducendo gli errori.
- Portatile con maniglie: Ogni cesto della spazzatura è dotato di una maniglia che ne facilita lo spostamento. Che tu debba trasportarli per svuotarli o portarli in campeggio, questi cesti sono progettati per offrirti la massima praticità.
- Uso versatile: Non solo per la raccolta differenziata, questi cestini da cucina in PP robusto possono fungere anche da contenitori, ad esempio per riporre oggetti pesanti in modo sicuro, offrendo una soluzione versatile.
Dettagli
- Colore
- Giallo + Blu + Verde
- Formato
- 3 x 20L
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
SONGMICS Set di 3 Pattumiere Impilabili 20L, LTB763BZ01 | Pattumiere Impilabili, Contenitori, Coperchi a Pressione, Adesivi, Nero, Collezione Leos LTB763BZ01 costa 29,74 € su Amazon.it, rispetto a 33,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 634 recensioni.
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