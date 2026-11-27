Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie Tutto in Uno, 125 Caps, Limone | Detersivo in Capsule, Efficace su Grasso e Sporco Ostinato, Rimuove I Residui dal Filtro, Dissoluzione Rapida, Giga Pack
4,8 su 5 su Amazon, 2.042 recensioni
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Caratteristiche
- EFFICACI AL PRIMO LAVAGGIO: Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum offrono un'azione pulente al primo lavaggio, sono efficaci anche sul grasso incrostato e rimuovono le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante
- RAPIDA AZIONE PULENTE: Le capsule lavastoviglie ultra solubili Fairy Platinum si dissolvono rapidamente per rilasciare il liquido e la polvere in modo che lâ€azione pulente possa iniziare rapidamente
- AZIONE INTEGRATA: Le pasticche lavastoviglie Fairy Platinum hanno la funzione del sale per lavastoviglie con protezione del vetro e dell'argento
- PROFUMO DI LIMONE FRESCO E PULITO: La tabs lavastoviglie Fairy Platinum sono delle capsule solubili che sciolgono rapidamente il detersivo per lavastoviglie, lasciando un profumo di limone fresco e di pulito nella tua lavastoviglie
- FACILI DA USARE: Non è necessario aprire le capsule lavastoviglie, sono solubili, posizionare semplicemente una capsula nel vano per il detergente della lavastoviglie prima di ogni ciclo di lavaggio
- MEGA CONFEZIONE: Il pacco contiene 125 pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum
Dettagli
- Colore
- verde
- Formato
- 125 unità (Confezione da 1)
In breve
Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie Tutto in Uno, 125 Caps, Limone | Detersivo in Capsule, Efficace su Grasso e Sporco Ostinato, Rimuove I Residui dal Filtro, Dissoluzione Rapida, Giga Pack costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 2.042 recensioni.
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