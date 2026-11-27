70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K HDR +1080P, Doppia Telecamera Auto GPS | 5GHz WiFi, 4G LTE, F1.55, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Sensore G, WiFi 6(25MB/s), Scheda da 64 GB
4,6 su 5 su Amazon, 2.006 recensioni
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Caratteristiche
- 【Telecamera Dash Cam 4K Anteriore + 1080P Posteriore】Registra ogni viaggio con questa dash cam anteriore 4K e posteriore 1080P. La telecamera anteriore Ultra HD 4K (3840 × 2160) e quella posteriore da 1080P catturano dettagli nitidi come targhe e segnali stradali, fornendo registrazioni video affidabili in caso di incidenti o richieste assicurative. Le lenti grandangolari riducono efficacemente gli angoli ciechi, rendendola ideale per pendolari, viaggi, autisti di ride sharing e auto familiari.
- 【4G LTE: Accesso Remoto, Visione Live e Tracciamento】Questa dash cam per auto ti consente di rimanere sempre connesso al tuo veicolo grazie al supporto 4G LTE. Tramite l’app puoi visualizzare il live streaming da remoto, tracciare la posizione del veicolo e ricevere notifiche in tempo reale. Ideale per parcheggi prolungati, viaggi e monitoraggio a distanza del veicolo. È richiesto il Kit di Cablaggio 4G UP04 (ASIN: B0C7CCHK4S), venduto separatamente.
- 【Visione Notturna Avanzata con HDR e Apertura F1.55】Dotata di tecnologia avanzata per la visione notturna, apertura F1.55 e HDR, questa dash cam 4K registra video chiari e ben bilanciati anche in condizioni di scarsa illuminazione, durante la guida notturna, nei tunnel o sotto la pioggia. Riduce efficacemente l’abbagliamento dei fari e migliora la visibilità dei dettagli nelle aree scure, garantendo registrazioni affidabili sia di giorno che di notte per una guida più sicura.
- 【Design Compatto e Installazione Facile】Questa dash cam 4K anteriore e posteriore presenta un design compatto, grande circa quanto una carta di credito, che consente un’installazione discreta dietro lo specchietto retrovisore senza ostacolare la visuale del conducente. L’installazione richiede solo pochi minuti ed è adatta anche ai principianti. Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato alla porta "DC/IN". Compatibile con auto, SUV e camion, è ideale per l’uso quotidiano.
- 【Modalità Parcheggio 24 Ore & Registrazione in Loop】Proteggi il tuo veicolo 24 ore su 24 grazie alla modalità parcheggio intelligente. Supporta due modalità: il G-sensor, che registra e blocca automaticamente i video in caso di urti o collisioni, e la modalità time-lapse, che consente un monitoraggio continuo a basso consumo. La registrazione in loop sovrascrive automaticamente i file più vecchi quando la memoria è piena, mentre la protezione da bassa tensione aiuta a evitare lo scaricamento della batteria del veicolo. Per la modalità parcheggio è richiesto il Kit di Cablaggio UP03 / UP04 / UP06.【Richiede l'uso di schede MicroSD con velocità di classe U3 o superiore】
- 【 Pre-Registrazione d’Emergenza】La pre-registrazione avanzata cattura fino a 3 minuti prima e 30 secondi dopo un incidente, preservando l'intera sequenza. Tutti i video importanti sono salvati in una cartella "Registrazioni di emergenza" accessibile tramite l'app 70mai. *La durata esatta dipende dal ciclo di registrazione e dalla lunghezza del loop selezionata (1, 2 o 3 minuti).
- 【Wi-Fi 6 Trasferimenti Veloce & App Smart】La 70mai A810 lite integra il Wi-Fi 6 per trasferimenti dati più veloci (fino a 25MB/s) rispetto alle dash cam tradizionali. Anteprima, download e condivisione video direttamente sullo smartphone senza rimuovere la scheda SD. Con l'app puoi vedere il live, riprodurre registrazioni, regolare impostazioni, controllare i dati GPS e aggiornare il firmware via OTA.
- 【Supercondensatore】Questa dash cam auto è dotata di un supercondensatore invece di una batteria, offrendo maggiore resistenza al calore, durata più lunga e prestazioni stabili in condizioni estreme. Supporta fino a 500,000* cicli di carica e, in caso di improvvisa perdita di corrente, salva il video in corso e le impostazioni.
- 【GPS a 3 Modalità e Controllo Vocale】GPS a 3 modalità (GPS + GLONASS + BDS) registra con precisione velocità, percorso e posizione per la riproduzione. Supporta comandi vocali in inglese per tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Usa semplici comandi vocali per avviare/fermare la registrazione, scattare una foto o attivare altre funzioni, rendendo l'utilizzo più sicuro e intuitivo durante la guida.
- 【Garanzia 24 Mesi】Supportata da una garanzia di 24 mesi. Inoltre, i nostri team di assistenza professionale situati a Bari e Trento sono a disposizione per servizi opzionali di installazione e supporto tecnico.【Contenuto della confezione】70mai Dash Cam 4K A810 Lite, Telecamera Posteriore RC21, Caricatore per Auto, Adesivo Elettrostatico × 2, Cavo Alimentazione, Cavo Della Telecamera Posteriore, Supporto, Scheda Micro SD da 64 GB, Clip Adesive per Cavi × 5, Adesivo × 1, Adesivo di Avvertenza per Dashcam × 2, Strumento per Cablaggio, Manuale d’uso.
Dettagli
- Colore
- nero
- Formato
- A810 Lite
In breve
70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K HDR +1080P, Doppia Telecamera Auto GPS | 5GHz WiFi, 4G LTE, F1.55, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Sensore G, WiFi 6(25MB/s), Scheda da 64 GB costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 149,49 € di prezzo precedente (risparmio 49,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.006 recensioni.
Informativa sulle offerte
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