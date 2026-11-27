Lefant M210 Pro Omni Robot Lavapavimenti con Rullo 20.000Pa Grigio | 3 Mappe, navigazione laser dToF, pulizia personalizzata, rilevamento tappeti, Wi-Fi 2,4/5GHz e controllo tramite App
4,3 su 5 su Amazon, 8.575 recensioni
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Caratteristiche
- Pulizia 2 in 1 per Tutta la Casa: Il robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni combina aspirazione e lavaggio per raccogliere polvere, briciole e sporco durante la pulizia quotidiana. La gestione automatizzata delle attività riduce il lavoro manuale necessario per mantenere puliti i pavimenti.
- Lavaggio con Rullo e Acqua Sempre Pulita: Il robot aspirapolvere lavapavimenti con rullo utilizza acqua pulita per bagnare il rullo durante il funzionamento. Lo sporco viene rimosso dal rullo e l'acqua utilizzata viene raccolta separatamente, limitando la ridistribuzione dei residui e rendendo più efficace la pulizia di impronte, macchie e sporco umido.
- Navigazione dToF con Gestione di 3 Mappe: La tecnologia laser dToF permette al robot aspirapolvere con mappatura di creare mappe e organizzare il percorso tra le stanze. La memoria fino a 3 mappe semplifica la gestione delle abitazioni su più piani e consente di impostare tramite App zone vietate e pulizie personalizzate per diversi ambienti.
- 20.000Pa e Anti-Groviglio per Case con Animali: Il robot aspirapolvere raggiunge fino a 20.000Pa per aspirare polvere, briciole, capelli e peli di animali. La bocchetta senza spazzola centrale limita l'accumulo di capelli nel sistema di aspirazione, mentre le doppie spazzole laterali aiutano a raccogliere lo sporco lungo bordi e angoli.
- Base Multifunzione per Meno Manutenzione: La base del robot lavapavimenti lava automaticamente il rullo e mantiene separata l'acqua pulita da quella sporca grazie ai serbatoi da 2,4L e 1,5L. Il contenitore della polvere da 800ml riduce gli svuotamenti frequenti, mentre il Wi-Fi 2,4/5GHz permette di controllare e programmare la pulizia tramite App.
Dettagli
- Colore
- Grigio Platino
In breve
Lefant M210 Pro Omni Robot Lavapavimenti con Rullo 20.000Pa Grigio | 3 Mappe, navigazione laser dToF, pulizia personalizzata, rilevamento tappeti, Wi-Fi 2,4/5GHz e controllo tramite App costa 219,99 € su Amazon.it, rispetto a 699,99 € di prezzo precedente (risparmio 480,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 11:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 8.575 recensioni.
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