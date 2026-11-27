ULTIMEA Diffusori da Scaffale Attivi, 66W RMS, EQ via App, Bluetooth 6.0 | Controllo App, 3 EQ, Sub Out, Ottico e RCA, Stereo 66W RMS, Woofer 4”, Tweeter a Cupola in Seta, BS2, Nero Classico
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Caratteristiche
- Controllo tramite App e Personalizzazione Avanzata dell’EQ: Personalizza il suono con l’app ULTIMEA. Scegli tra 3 modalità EQ preimpostate (Musica, Film, Gioco), regola l’audio con un equalizzatore a 10 bande e una matrice EQ a 121 punti oppure modifica bassi, medi e alti in base alle tue preferenze. Goditi un maggiore controllo sulla tua esperienza di ascolto, con il telecomando incluso per una maggiore comodità.
Dettagli
- Colore
- Nero Classico
In breve
ULTIMEA Diffusori da Scaffale Attivi, 66W RMS, EQ via App, Bluetooth 6.0 | Controllo App, 3 EQ, Sub Out, Ottico e RCA, Stereo 66W RMS, Woofer 4”, Tweeter a Cupola in Seta, BS2, Nero Classico costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 199,99 € di prezzo precedente (risparmio 100,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 12:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 20 recensioni.
Informativa sulle offerte
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