In breve

ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie costa 1.049,00 € su Amazon.it, rispetto a 1.299,00 € di prezzo precedente (risparmio 250,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 14:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 59 recensioni.