ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
4,5 su 5 su Amazon, 59 recensioni
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Caratteristiche
- 【Innovazione avanzata del rullo. Una nuova idea di pulizia】Tecnologia di lavaggio istantaneo OZMO ROLLER Gen 3 con rullo di 27 cm, pressione verso il basso di 4.000 Pa e pulizia ad alta velocità a 220 giri/min. Il sistema di lavaggio automatico pressurizzato con 32 ugelli previene aloni e ricontaminazione. Il mocio a rullo in microfibra a livello micrometrico riduce del 67% l'acqua residua rispetto ai rulli tradizionali. Durante la pulizia dei tappeti, il rullo si solleva di 15 mm e la copertura dedicata si abbassa evitando il contatto con i tappeti. TruEdge 3.0 Extreme con pulizia bordi e rullo sospeso su cuscinetti ad aria raggiunge i bordi e protegge i mobili dai graffi.
- 【Nebulizza, dissolve ed elimina efficacemente le macchie】La tecnologia di pre-dissoluzione delle macchie FocusJet, con doppi ugelli nebulizzatori ad alta pressione, nebulizza acqua pulita e soluzione detergente sulle macchie con uno spruzzo incrociato lasciato agire per circa 15-30 secondi, ed il sistema OZMO ROLLER ad alta velocità rimuove le macchie secche più ostinate. Con l'AGENTE YIKO, puoi avviare una pulizia mirata o definire zone personalizzate nell'app ECOVACS Home. Puoi scegliere tra tre scenari di pulizia: cucina con sporco ostinato, manutenzione quotidiana delle zone desiderate e pulizia profonda di tutta la casa.
- 【Pulizia più profonda su ogni pavimento, da bordo a bordo】Grazie alla tecnologia BLAST, il motore Max da 53 AW offre un'aspirazione fino al 60% più potente rispetto ai modelli precedenti. La cavità di aspirazione a pressione costante e le ruote guida ultrasottili raggiungono le fibre del tappeto, mentre le setole, più spesse del 130%, sollevano polvere, detriti e acari (con tasso rimozione degli acari del 95,45%). La tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria direzionato previene l'aggrovigliamento di capelli e peli. TruEdge 3.0 Extreme con pulizia bordi offre una portata estesa di 2,58 cm e una spazzola laterale a pressione zero che raggiunge tutti gli angoli.
- 【Pulizia senza interruzioni, pensata per le case grandi】Grazie alla ricarica PowerBoost Plus e all'alimentatore programmabile GaN, recuperi il 13% della batteria in soli 3 minuti durante il lavaggio del mocio, per una pulizia continua senza interruzioni. L'algoritmo di controllo sviluppato internamente regola in modo intelligente la corrente di ricarica per preservare la salute della batteria nel tempo. Offre un'autonomia smart continua in Modalità standard, copre fino a 5.000 m² in una singola sessione e migliora l'efficienza di pulizia fino al 90% in una tipica abitazione di 170 m².
- 【Movimenti fluidi, intelligenza avanzata, funzionamento più sicuro】Potenziato da AIVI 3D 4.0 con modello semantico avanzato, il robot adatta in tempo reale le strategie di pulizia dei bordi e aggira in sicurezza gli ostacoli complessi. Le due ruote motrici extra-large da 7,6 cm consentono di superare ostacoli fino a 2,5 cm, mentre il design ultra-sottile da 98 mm favorisce una pulizia profonda sotto i mobili e nelle aree poco illuminate. L'AGENTE YIKO 3.0 è un agente AI completamente autonomo che utilizza modelli linguistici avanzati per pianificare la pulizia, creare programmi settimanali, comprendere il linguaggio naturale e gestire eventuali imprevisti in modo proattivo.
- 【Pulizia completa. Manutenzione minima.】Il sistema Fresh-Flow usa acqua a 75 °C e 32 ugelli per sciogliere lo sporco ostinato e lavare il mocio. Doppio strofinamento e scarico rapido rimuovono l'acqua sporca. La soluzione per sporco ostinato pulisce in automatico il rullo dopo la rimozione dello sporco grasso. Il risciacquo ad alta pressione del vassoio evita l'accumulo di residui. La stazione OMNI integra pulizia automatica del serbatoio dell'acqua sporca e riscaldamento programmato. PureCyclone 2.0 svuota la polvere senza contatto. Il design senza sacchetto fa risparmiare fino a 25 sacchetti in 5 anni, mentre l'auto-asciugatura del condotto d'aria mantiene asciutti i componenti interni.
Dettagli
- Colore
- Oro Chiaro Kit
In breve
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie costa 1.049,00 € su Amazon.it, rispetto a 1.299,00 € di prezzo precedente (risparmio 250,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 14:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 59 recensioni.
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