17enne arrestato a Napoli per tentato omicidio per gelosia

Inseguito dal branco per avere parlato con l'ex dell'aggressore

NAPOLI - Un 17enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro con l'accusa di tentato omicidio aggravato, secondo quanto riportato dalla Procura per i Minorenni di Napoli. L'incidente, avvenuto lo scorso 25 novembre, ha avuto luogo nella storica Galleria Umberto I, un rinomato monumento del XIX secolo a Napoli.

Il giovane sospettato, ora detenuto in un istituto penale minorile su disposizione del tribunale per i minorenni, avrebbe accoltellato più volte un coetaneo per gelosia. La vittima aveva brevemente parlato con l'ex ragazza dell'aggressore, incontrata per caso, provocando la violenta reazione.

Le indagini dei militari dell'arma hanno rivelato che il tentato omicidio è stato preceduto da un accerchiamento e un inseguimento a cui hanno partecipato diversi amici del 17enne arrestato. La vittima è stata ridotta in fin di vita con quattro coltellate.

Questo episodio ha sconvolto la comunità locale, mettendo in luce i problemi della violenza giovanile e le estreme conseguenze di emozioni incontrollate tra adolescenti.