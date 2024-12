Anche quest’anno, sabato 28 e domenica 29 dicembre, il borgo di Pentone, si metterà in bella mostra con l’Edizione 2024 del Presepe Vivente.



L’evento curato dal Comune di Pentone e realizzato in collaborazione con tutte le associazioni locali e la Parrocchia San Nicola di Bari si pone l’obiettivo di promuovere una parte del territorio, il centro storico, di solito poco in mostra e poco protagonista delle varie attività.



Tutta la comunità dunque impegnata negli allestimenti sia delle vie sia delle varie botteghe. Confermata anche la richiestissima frittellata che alla fine del percorso ristora con quanto di più tradizionale si può offrire al visitatore.



L’auspicio degli organizzatori è quello di confermare le presenze degli ultimi anni che hanno visto in tantissimi raggiungere il borgo Presilano per godere delle scenografie, delle musiche e delle rappresentazioni a cui si può assistere.



Non mancherà come di consueto la parte recitata che riveste un unicum nelle manifestazioni di questo tipo: a metà percorso infatti sarà curata una rappresentazione teatrale sempre in tema presepe. Poi ancora gli animali da cortile, l’asinello, le lampade tradizionali, i soldati romani e tanti altri figuranti.



Per la Sacra Famiglia anche in questo caso confermata la scelta di portare in scena la famiglia dell’ultimo nato maschio dell’anno. Una scelta di continuità che permetterà ad una giovane coppia Pentonese di vivere questa bella esperienza.



Appuntamento, dunque, il 28 e il 29 dicembre a Pentone per il Presepe Vivente.