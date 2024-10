Catanzaro-Modena 2-2, un pareggio che scontenta tutti

Si attendeva un Catanzaro arrembande alla ricerca disperata della vittoria ma le aspettative sono state deluse.

CATANZARO - Per l’ottava giornata di campionato oggi al “Ceravolo” due squadre alla ricerca disperata dei tre punti per dare un pö di respiro ad una classifica diventata un pö asfittica, specie per il Catanzaro,

Il Modena era scesa in Calabria con un punto in più rispetto ai giallorossi ma con l’intento di portar via la vittoria anche a fronte di un organico ampiamente rimaneggiato per le indisponibilità di ben 6 elementi.

Un attacco da re-inventare per mister Bisoli che aveva comunque recuperato Alberti.

Mister Caserta ha dovuto rinunciare ancora a Iemmello e Pagano ancora infortunati.

Doveva essere la partita della svolta per il Catanzaro quantomeno sul piano dell’atteggiamento mentale e tecnico-tattico.

Mister Caserta ha confermato Koutsoupias dopo il suo esordio dal 1’ contro la Salernitana utilizzandolo da mezzala esterna. In difesa si è rivisto Antonini al centro schierato al posto di Brighenti. Scognamillo e Bonini completavano il pacchetto arretrato. In avanti la coppia Biasci-Pittarello.

Un primo tempo privo di emozioni con pochi spunti di cronaca. Bisogna attendere il 15’ per vedere il primo tiro della gara. Lo effettua Scognamillo per il Catanzaro in seguito a calcio di punizione dalla trequarti respinto dalla difesa.

Al 25’ i giallorossi passano in vantaggio con Situm che aggancia un fendente appena dentro l’area che s’insacca a mezza altezza alla destra di Gagno.

Rete inizialmente annullata poi convalidata dal VAR. Proprio mentre il Catanzaro manovra con maggiore convinzione rinvigorito per la rete siglata al 34’ arriva inaspettato il pareggio del Modena con Abiuso che gira in porta su azione di calcio d’angolo.

Nella circostanza palese l’indecisione di Bonini che non contrasta a dovere.

Prima frazione non bella e senza grossi spunti tecnici.

Molta confusione in diverse circostanze sulla trequarti da parte del Catanzaro che non sfrutta più di tanto le fasce come ci si aspettava.

Secondo tempo decisamente più vivace.

Inizia più convinto il Modena che si rende subito pericoloso al 2’ con un tentativo di rovesciata con palla lenta fuori dalla porta di Pigliacelli.

Al 7’ manda fuori di poco Bozonai per il Modena.

Il Modena appare più convinto e infatti al 11’ trova la rete del vantaggio con Idrissi ben imbeccato da Palumbo che sfrutta una ripartenza veloce.

Nella circostanza la difesa del Catanzaro è colpevolmente scoperta.

Solo al 20’ arriva il primo tiro indirizzato in porta da parte del Catanzaro con Petriccione che però manda alto sulla traversa.

Al 40’ da segnalare un tiro di Antonini indirizzato in porta involontariamente colpito da un compagno con palla che esce fuori.

Al di là dei demeriti il Catanzaro è stato sfortunato in questa circostanza.

I giallorossi riescono al 90’ a pareggiare con La Mantia che sfrutta un corner sul fronte sinistro giallorosso.

Al 91’ fallo che è apparso evidente in area gialloblu su Pittarello non segnalato però dal direttore di gara. Il rigore è sembrato esserci rivedendolo al Var ma Cossu fa proseguire l’azione.

È l'ultima emozione della gara.

Un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni ma che non accontenta nessuno. È il Catanzaro a dover recriminare maggiormente per aver praticamente concesso agli avversari buona parte del secondo tempo provando a giocarsela solo negli ultimi 15’ di gara.

I problemi in casa giallorossa rimangono mentre la classifica in fondo si fa sempre più corta.

Maurizio Martino

Il Tabellino

Catanzaro – Modena 2-2 (1-1 fine primo tempo)

Marcatori: 28’ pt Situm (CAT), 34’ pt Abiuso (MOD), 10’ st Idrissi (MOD), 44’ st La Mantia (CAT)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini (11’ st Brighenti); Situm, Pompetti (11’ st Pontisso), Petriccione, Koutsoupias (23’ st Compagnon), D’Alessandro (36’ st Seck); Biasci (23’ st La Mantia), Pittarello

A disposizione: Dini, Turicchia, Ceresoli, Buso, Volpe, Coulibaly, Cassandro

Allenatore: Caserta

Modena (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle (30’ st Di Pardo), Zaro, Caldara (16’ st Pergreffi), Idrissi; Magnino, Santoro; Palumbo, Cotali (30’ st Botteghin), Bozhanaj (16’ st Battistella); Abiuso (36’ st Alberti)

A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyeku, Duca, Oliva, Cauz, Zidouh

Allenatore: Bisoli

Arbitro: Collu

Assistenti: Del Giovane – Belsanti

IV: Manzo

Var: Di Martino

Avar: Monaldi

Calci d’angolo: 5 Catanzaro, 8 Modena

Recuperi: 2’ pt, 5’ st

Ammonizioni: 2’ st Bonini (CAT), 18 st Idrissi (MOD), 27’ st Dellavalle (MOD)

Spettatori: 8394 (5729 abbonati) di cui 90 ospiti