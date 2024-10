Catanzaro-Modena 2-2: Le dichiarazioni di Mister Caserta nel post-gara (Video)

CATANZARO - Un pareggio con rimpianti per il Catanzaro. Dopo il 2-2 contro il Modena, Mister Caserta ha espresso un misto di delusione e fiducia nei confronti della sua squadra. Il tecnico ha riconosciuto i limiti mostrati, specialmente nel primo tempo, ma ha anche sottolineato l'importanza della reazione finale.





Analisi della partita





Nel post-partita, Caserta ha subito evidenziato l'andamento altalenante del match. Il Catanzaro è partito forte, riuscendo ad andare in vantaggio, ma ha poi subito il ritorno del Modena, che ha pareggiato su calcio d’angolo e ha messo in difficoltà i giallorossi con il contropiede. "Non possiamo permetterci di prendere gol su una ripartenza da un nostro calcio d'angolo", ha sottolineato il tecnico, lamentando la poca lucidità difensiva della sua squadra.





Caserta ha parlato di una partita dove "tutto cambia" dopo il secondo gol subito. Il Modena, squadra solida nella fase difensiva e letale nelle ripartenze, ha sfruttato le incertezze del Catanzaro. Tuttavia, il mister ha lodato i suoi giocatori per averci creduto fino alla fine, arrivando vicino alla vittoria, mancata anche per un calcio di rigore che, secondo Caserta, "era netto, ma non è stato fischiato".





Un Catanzaro sotto le aspettative





Nonostante la rimonta finale e la possibilità di vincere il match, Caserta non ha nascosto la sua insoddisfazione per la prestazione. "Abbiamo fatto qualche passo indietro a livello di gioco", ha ammesso. Secondo il mister, la squadra non è riuscita a mantenere la lucidità necessaria per evitare situazioni complicate, come il secondo gol subito in contropiede.





Il Catanzaro, che aveva iniziato bene la partita, ha perso sicurezza dopo il pareggio e non è riuscito a ritrovare il controllo del gioco, concludendo un match che lascia molti dubbi sulla strada da percorrere. "C'è tanto da lavorare", ha ribadito più volte il tecnico.





Modifiche tattiche e rendimento individuale





Uno dei temi trattati nella conferenza stampa riguarda le scelte tattiche di Caserta, che ha cambiato modulo e interpreti durante la partita. Il passaggio al 4-4-2 è stato dettato dalla necessità di trovare una maggiore spinta sugli esterni, ma alcune prestazioni individuali hanno lasciato perplesso lo stesso tecnico. Buso, considerato uno degli investimenti più importanti, è apparso poco incisivo e, come ha spiegato Caserta, "in questo momento preferisco fare altre scelte".





Nonostante il turnover, il mister ha voluto sottolineare che i suoi giocatori si allenano sempre al massimo. Tuttavia, alcune scelte si sono rivelate infruttuose, come i cambi di Brighenti e Bonini che non hanno inciso come sperato.





L'importanza della mentalità





Un altro aspetto su cui Caserta ha insistito è la necessità di mantenere alta la concentrazione e la determinazione durante tutto l’arco della partita. "Non possiamo concedere all’avversario una ripartenza su un calcio piazzato nostro", ha ripetuto più volte il tecnico. Se da una parte il Catanzaro ha mostrato grinta e volontà di non perdere, dall’altra ha evidenziato limiti nella gestione dei momenti chiave della gara.





Alla domanda se si rimprovera qualcosa della gestione del match, Caserta ha risposto con autocritica: "Il primo responsabile sono io. Quando sbagliamo, l’allenatore è il primo a dover rimediare". Nonostante le difficoltà, il tecnico si è detto fiducioso nella crescita della squadra: "Abbiamo un gruppo sano, solido, che lavora al massimo, e io sono felice di allenarli".





Conclusione





Il pareggio contro il Modena lascia il Catanzaro con molti spunti di riflessione. La squadra ha mostrato carattere, ma anche incertezze e cali di lucidità che dovranno essere corretti. Mister Caserta ha promesso che si lavorerà intensamente per migliorare, cercando di limitare gli errori che, in partite come questa, possono fare la differenza.