A Simeri Crichi, insieme per il Giubileo.

Le parrocchie San Nicola di Bari, Santa Maria Assunta e Santa Maria D’Acquaviva si ritrovano il prossimo 11 dicembre per un pomeriggio di spiritualità e preghiera.

Presso la Chiesa San Nicola di Bari a Simeri Crichi, i fedeli, accompagnati dai loro parroci, saranno uniti per continuare il cammino insieme verso l’inizio del prossimo anno giubilare.

Non è la prima volta, infatti, che vengono organizzati questi momenti di grazia.

“Abbiamo già altre volte sperimentato - sottolinea don Alessandro Severino - quanto sia fruttuoso il cammino che si fa insieme. Si percepisce la familiarità, la gioia sui volti dei nostri parrocchiani. Questi momenti offrono a noi parroci, un'ulteriore opportunità di confronto e di comunione presbiterale”

La tematica di fondo sarà il prossimo Giubileo della Chiesa sulla speranza.

“Con l’intento di essere tutti «segni di speranza» - ha sottolineato Don Nicola Rotundo - abbiamo vissuto i precedenti incontri come l’occasione propizia per ravvivare le coscienze con crescita decisa e ininterrotta nella preghiera.

In quest’ultimo incontro prima dell’apertura dell’Anno Giubilare, abbiamo voluto concentrare la riflessione sulla speranza: «Spes non confundit» (Rm 5,5) come ci ha ricordato Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’anno 2025.

La Chiesa, in questo Anno Santo, offre a tutti la sua Misericordia nel concedere non solo il perdono della colpa dei peccati attraverso il sacramento della penitenza, ma per la celebrazione del Giubileo, concede anche il condono delle pene temporali.

Sarebbe triste se noi tutti non facessimo il vero Giubileo perdonandoci e riconciliandoci tra le persone, camminando come fratelli in unità e misericordia: avremmo perso l’occasione per fare il Giubileo come il Signore lo fa con noi.

Questo il programma:

Ore 17: Santo Rosario (guidato da Don Alessandro Severino, e animato dalle tre comunità’).

Ore 17:30 Santa Messa (presieduta da Don Francesco Cristofaro).

A seguire momento di approfondimento curato da Don Nicola Rotundo.

“La preghiera sale al Cielo e la misericordia scende sulla terra - così ci ha detto Don Francesco Cristofaro - e noi vogliamo essere popolo in cammino come Chiesa che prega e spera, spera e ama, ama e vive divenendo ogni giorno luce e costruttori di pace”.