Addio ai GialloRossi per Luca Verna: un capitolo indimenticabile con il Catanzaro

Luca Verna riflette sui suoi anni al Catanzaro: un capitolo indimenticabile

CATANIA - L'atmosfera del calcio italiano si arricchisce di un'altra pagina commovente con l'addio di Luca Verna dal Catanzaro. Dopo una carriera lunga e intensa, Verna ha deciso di dire addio ai suoi compagni di squadra e ai tifosi che tanto lo hanno sostenuto durante il suo percorso nel club.

"Si è conclusa la pagina sportiva più lunga ed emozionante della mia carriera...", ha dichiarato Verna, riflettendo sui momenti trascorsi con la maglia del Catanzaro. In un messaggio toccante, ha espresso gratitudine per l'onore di far parte della storia del club e per il calore ricevuto dalla comunità locale.

"Ringrazio questo luogo che mi ha fatto sentire a casa, che mi ha adottato fin da subito...", ha continuato Verna, evidenziando il profondo legame umano e il sostegno ricevuto nei momenti più difficili della sua carriera. Con quattro anni di sacrifici e impegno, l'atleta ha sottolineato di aver dato il massimo di sé stesso in ogni partita e allenamento.

Il suo obiettivo, ora che sta per intraprendere un nuovo capitolo, è lasciare dietro di sé un ricordo positivo. "Spero di lasciare un buon ricordo dietro di me ora che sto andando via...", ha concluso Verna, augurando "Good vibes" agli "eagles" del Catanzaro e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questa indimenticabile esperienza calcistica.

Luca Verna, con il suo addio, lascia non solo un vuoto nella squadra ma anche nel cuore dei tifosi, che lo ricorderanno per il suo impegno, la sua umanità e il suo spirito combattivo.

Il testo integrale del calciatore Luca Verna

Si è conclusa la pagina sportiva più lunga ed emozionante della mia carriera … tante partite, tantissimi chilometri con addosso la maglia del Catanzaro.

Per me è stato davvero un onore aver fatto parte di questa società, entrare nella storia di questa società ..

Ringrazio questo luogo che mi ha fatto sentire a casa, che mi ha adottato fin da subito, che mi ha voluto bene soprattutto nei momenti difficili standomi vicino umanamente..sono emozioni che non si dimenticano mai..sento di averci messo tutto me stesso in questi 4 anni, di aver dato il massimo di quello che potevo dare…

Spero di lasciare un buon ricordo dietro di me ora che sto andando via…

Good vibes eagles