Aggiornamento Diritti TV Serie B 2024-2025: Lega B, ecco l’offerta per le trasmissioni in diretta

La Lega Serie B presenta i pacchetti non esclusivi per le stagioni 2024-2027, aprendo la strada a nuove opportunità per gli operatori della comunicazione.

MILANO, 8 AGO. – La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha pubblicato oggi l'offerta per i diritti audiovisivi del Campionato di Serie B per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. L'offerta, rivolta agli operatori della comunicazione, prevede pacchetti non esclusivi per la trasmissione in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio italiano.

Pacchetti non esclusivi

La proposta della Lega Serie B include diverse opzioni per gli operatori interessati:

1. Pacchetto Dirette Global: Comprende la trasmissione su piattaforme digitali terrestri, satellitari, internet (OTT) e dispositivi mobili. Questo pacchetto permette la trasmissione in chiaro di una gara per ogni giornata di campionato, esclusi i play-off e i play-out.

2. Pacchetti Ridotti: Offrono la possibilità di acquisire diritti per un numero ridotto di giornate di campionato, con costi unitari maggiorati per ogni giornata trasmessa rispetto al pacchetto completo.

Procedura di Assegnazione

Tutti gli operatori della comunicazione che soddisfano i requisiti stabiliti dalle linee guida AGCOM e AGCM possono partecipare alla gara. Le principali condizioni includono:

- Adesione incondizionata agli obblighi di rilevazione degli indici d’ascolto.

- Capacità tecnica e distributiva certificata per gli operatori che utilizzano piattaforme internet.

- Assenza di procedure di crisi, insolvenza o liquidazione.

La Lega Serie B si riserva il diritto di modificare o ritirare l'offerta in qualsiasi momento e di esercitare direttamente i relativi diritti qualora i pacchetti non siano assegnati.

Condizioni di Licenza

Il corrispettivo per il Pacchetto Dirette Global è determinato in base al numero di licenziatari:

- 2 Licenziatari: 13 milioni di euro oltre IVA

- 3 Licenziatari: 11 milioni di euro oltre IVA

- 4 o più Licenziatari: 10 milioni di euro oltre IVA

A questi importi si aggiunge un prezzo di accesso al segnale forfettario di 5,6 milioni di euro oltre IVA per ciascuna stagione sportiva. La ripartizione del prezzo tra i licenziatari varia a seconda del loro numero.

Implicazioni per gli Operatori

L’offerta pubblicata oggi rappresenta un'importante opportunità per gli operatori della comunicazione di acquisire diritti di trasmissione per uno dei campionati calcistici più seguiti in Italia. La trasmissione delle partite della Serie B su diverse piattaforme digitali offre un potenziale significativo per raggiungere un vasto pubblico di appassionati di calcio.

Contatti

Gli operatori interessati possono richiedere ulteriori informazioni contattando la Lega Nazionale Professionisti Serie B via PEC

Questa offerta per i diritti televisivi della Serie B segna un passo significativo per la distribuzione e la visibilità del campionato, promettendo di portare tutte le emozioni del calcio direttamente nelle case degli italiani per le prossime tre stagioni sportive.

CLICCA QUI PER IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LEGA B