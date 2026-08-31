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Al via la VII edizione di «A Palazzo con lo Scrittore»:

Storia, letteratura, filosofia e musica nelle dimore storiche calabresi

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Dopo il grande successo delle prime sei edizioni, torna l’attesa rassegna culturale «A Palazzo con lo Scrittore», ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Anche il cartellone di quest’anno propone tre appuntamenti imperdibili pensati per valorizzare alcune tra le più affascinanti dimore e siti storici calabresi, aprendone le porte al pubblico.

Il viaggio nella bellezza prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 19:00 nella cornice di Villa Leone di Lamezia Terme. Ospite d’eccezione della serata sarà il filosofo Gennaro Carillo, professore di Storia del pensiero politico all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e co-direttore artistico del prestigioso Festival Salerno Letteratura.

Ad arricchire l'evento vi saranno il racconto storico-architettonico della dimora a cura di Angela Graziano e una degustazione di vini d’eccellenza proposta dalle Cantine Statti.

Oltre a Villa Leone, la settima edizione toccherà altri due luoghi simbolo del patrimonio calabrese: il Convento dei Cappuccini di Nocera Terinese e il Castello di Belmonte, offrendo ai visitatori una totale immersione tra architettura, opere d’arte e arredi d’epoca.

«Da sempre le Ville e i Palazzi storici sono presìdi di eleganza e bellezza, scrigni preziosi custodi di un canone antico», ha spiegato il direttore artistico Raffaele Gaetano. «La rassegna nasce proprio con l’intento di far conoscere queste gemme schiudendole, anche solo per un giorno, agli occhi del pubblico».