Aldo Curti, dj/producer mantovano, torna con il suo nuovo singolo “Do You Want Techno”

Ascolta “Do You Want Techno” su Spotify : http://tiny.cc/wpxqzz

Aldo Curti, dj/producer italiano, è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo

“Do You Want Techno”, uscito su Gas Records (label di Alex Nocera) e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 Ottobre 2024.

“Do You Want Techno” prodotto in collaborazione con Enfor, risalta il sound caratteristico di Aldo Curti, con le annesse atmosfere che vuole trasmettere agli ascoltatori grazie alle sue produzioni di genere Techno.



Forte energia, sound deciso, melodie coinvolgenti e mai scontate, sono gli ingredienti fondamentali per il progetto di Aldo Curti, ricco di immaginari e sfumature particolari da vivere tutte d’un fiato.

Aldo Curti è un dj/producer che sin da giovanissimo ha suonato nei migliori club di Brescia, Bergamo, Verona e non solo, ha condiviso la consolle con artisti di fama nazionale e di recente, dopo essersi avvicinato al mondo della produzione, ha inaugurato il suo studio (situato in provincia di Mantova).



Aldo Curti commenta così il suo nuovo singolo “Do You Want Techno”:

“Ho immaginato un gruppo di ragazzi fermi di fronte ad un tunnel, avvolti dal mistero e dalla curiosità vengono invitati dal vocal (presente nella produzione) a vivere il vero viaggio nella musica techno, caratterizzata da una forte grinta, melodie ipnotiche, vibrazioni ed emozioni uniche.

E’ così che è nato l’immaginario di Do You Want Techno”

