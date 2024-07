Calcio. Allenatori svincolati: chi potrebbe essere il prossimo nome?

Con il Catanzaro Calcio alla ricerca di un successore dopo la partenza di Vincenzo Vivarini, è fondamentale considerare quali di questi allenatori potrebbero adattarsi meglio alla realtà e alle ambizioni del club. Da allenatori esperti con una lunga carriera in Serie A a tecnici innovativi con una forte mentalità offensiva, forniamo una panoramica completa delle opzioni disponibili, valutando le loro storie e ciò che potrebbero portare alla squadra.

Rudi Garcia

- Ultima squadra allenata: Napoli (luglio 2023 - novembre 2023)

- Storia: Garcia ha avuto esperienze significative in Ligue 1 e Serie A. È noto per il suo approccio offensivo e la capacità di sviluppare giovani talenti.

Ivan Juric

- Ultima squadra allenata: Torino (2021 - 2024)

- Storia: Juric è conosciuto per il suo pressing aggressivo e il calcio di alta intensità. Ha fatto bene con squadre come il Verona e il Torino.

Roberto D'Aversa

- Ultima squadra allenata: Lecce (giugno 2023 - marzo 2024)

- Storia: D'Aversa è noto per il suo approccio equilibrato e la capacità di stabilizzare le squadre. Ha avuto buoni risultati con il Parma in passato.

Gabriele Cioffi

- Ultima squadra allenata: Udinese (ottobre 2023 - aprile 2024)

- Storia: Cioffi ha esperienza in Serie A e Serie B e ha mostrato capacità di gestione in situazioni difficili.

Fabio Liverani

- Ultima squadra allenata: Salernitana (febbraio 2024 - marzo 2024)

- Storia: Liverani ha avuto esperienze miste in Serie A e B, noto per il suo calcio offensivo ma a volte vulnerabile in difesa.

Gianni De Biasi

- Ultima squadra allenata: Azerbaigian (luglio 2020 - novembre 2023)

- Storia: De Biasi ha una lunga carriera internazionale, noto per le sue abilità tattiche e la capacità di migliorare le squadre nazionali e di club.

Aurelio Andreazzoli

- Ultima squadra allenata: Empoli (settembre 2023 - gennaio 2024)

- Storia: Andreazzoli è conosciuto per il suo approccio tattico sofisticato e ha avuto successo con l'Empoli in passato.

Da Massimiliano Allegri a Jorge Sampaoli, una panoramica dettagliata sui tecnici senza squadra e le loro storie di successo in Europa e oltre.

Massimiliano Allegri

- Ultima squadra allenata: Juventus (maggio 2021 - maggio 2024)

- Storia: Allegri è noto per la sua abilità tattica e la sua capacità di gestire squadre di alto livello. Ha vinto numerosi scudetti con la Juventus e ha portato la squadra a due finali di Champions League.

Maurizio Sarri

- Ultima squadra allenata: Lazio (giugno 2021 - marzo 2024)

- Storia: Sarri è conosciuto per il suo "Sarriball", un calcio offensivo basato su passaggi rapidi e movimento continuo. Ha avuto successo con Napoli e Chelsea, vincendo l'Europa League con quest'ultimo.

Walter Mazzarri

- Ultima squadra allenata: Napoli (novembre 2023 - febbraio 2024)

- Storia: Mazzarri è un allenatore esperto con una lunga carriera in Serie A. È conosciuto per il suo approccio pragmatico e la capacità di motivare squadre di medio livello.

Marco Giampaolo

- Ultima squadra allenata: Sampdoria (gennaio 2022 - ottobre 2022)

- Storia: Giampaolo è noto per il suo approccio metodico e dettagliato. Ha avuto successi intermittenti, ma è riconosciuto per la sua abilità nel far crescere giocatori giovani.

Leonardo Semplici

- Ultima squadra allenata: Spezia (febbraio 2023 - giugno 2023)

- Storia: Semplici ha costruito una solida reputazione nel calcio italiano, particolarmente per il suo lavoro con la SPAL, dove ha ottenuto la promozione in Serie A e ha mantenuto la squadra nella massima serie per due stagioni.

Roberto Donadoni

- Ultima squadra allenata: Shenzhen (luglio 2019 - agosto 2020)

- Storia: Ex giocatore di fama mondiale, Donadoni ha una vasta esperienza come allenatore sia in Italia che all'estero. È noto per il suo stile di gioco equilibrato e la capacità di gestire squadre con varie dinamiche.

Pasquale Marino

- Ultima squadra allenata: Bari (ottobre 2023 - febbraio 2024)

- Storia: Marino ha avuto una carriera variegata, allenando numerose squadre in Serie B e Serie A. È apprezzato per il suo stile di gioco offensivo e la capacità di sviluppare talenti.

Cristian Brocchi

- Ultima squadra allenata: Vicenza (2021 - 2022)

- Storia: Brocchi ha avuto esperienze sia in Serie A che in Serie B, noto per il suo approccio pragmatico e la capacità di motivare i giocatori.

Allenatori all'Estero

Zinedine Zidane

- Ultima squadra allenata: Real Madrid (marzo 2019 - giugno 2021)

- Storia: Zidane è uno degli allenatori più rispettati al mondo, avendo vinto tre Champions League consecutive con il Real Madrid.

Edin Terzic

- Ultima squadra allenata: Borussia Dortmund (2022 - 2024)

- Storia: Terzic ha avuto successo in Bundesliga, noto per il suo stile di gioco dinamico e la capacità di sviluppare giovani talenti.

Jurgen Klopp

- Ultima squadra allenata: Liverpool (2015 - 2024)

- Storia: Klopp è famoso per il suo "gegenpressing" e ha trasformato il Liverpool in una delle squadre più competitive in Europa, vincendo la Champions League e la Premier League.

Xavi

- Ultima squadra allenata: Barcellona (2021 - 2024)

- Storia: Ex leggenda del Barcellona come giocatore, Xavi ha portato una nuova filosofia di gioco al club come allenatore, cercando di ristabilire il dominio del tiki-taka.

Thomas Tuchel

- Ultima squadra allenata: Bayern Monaco (2023 - 2024)

- Storia: Tuchel è un allenatore tatticamente molto versatile, noto per il suo successo al Chelsea, dove ha vinto la Champions League.

Rafa Benitez

- Ultima squadra allenata: Celta Vigo (2023 - 2024)

- Storia: Benitez ha una lunga carriera ricca di successi in Europa, noto per la sua abilità tattica e la gestione strategica delle partite.

Roy Hodgson

- Ultima squadra allenata: Crystal Palace (2023 - 2024)

- Storia: Hodgson ha una vasta esperienza internazionale, avendo allenato sia club che nazionali. È riconosciuto per la sua solidità difensiva e la capacità di migliorare le squadre di medio livello.

Niko Kovac

- Ultima squadra allenata: Wolfsburg (maggio 2022 - marzo 2024)

- Storia: Kovac è noto per il suo stile di gioco disciplinato e la capacità di ottenere risultati solidi, specialmente in Bundesliga.

Jan Siewert

- Ultima squadra allenata: Mainz (novembre 2023 - febbraio 2024)

- Storia: Siewert ha esperienza nella gestione di squadre in difficoltà, con un approccio tattico che punta a migliorare la difesa e l'efficienza.

Rui Vitoria

- Ultima squadra: Egitto (luglio 2022 - febbraio 2024)

- Storia: Vitoria ha avuto successo in vari campionati, noto per la sua capacità di adattarsi a diverse culture calcistiche e ottenere risultati positivi.

Diego Alonso

- Ultima squadra allenata: Siviglia (ottobre - dicembre 2023)

- Storia: Alonso ha una carriera varia, con esperienze in Sud America e Europa, noto per il suo approccio offensivo e flessibile.

Patrick Kluivert

- Ultima squadra allenata: Adana Demirspor (luglio - dicembre 2023)

- Storia: Kluivert è un ex calciatore di fama mondiale, noto per il suo approccio moderno e la capacità di lavorare bene con i giovani.

Laurent Blanc

- Ultima squadra allenata: Lione (ottobre 2022 - settembre 2023)

- Storia: Blanc ha una carriera di successo sia come giocatore che come allenatore, noto per il suo stile di gioco elegante e la capacità di gestire squadre di alto livello.

Mircea Lucescu

- Ultima squadra allenata: Dinamo Kiev (luglio 2020 - novembre 2023)

- Storia: Lucescu è uno degli allenatori più esperti e rispettati in Europa dell'Est, noto per la sua capacità di sviluppare giovani talenti e ottenere risultati sorprendenti.

Jorge Sampaoli

- Ultima squadra allenata: Flamengo (aprile 2023 - settembre 2023)

- Storia: Sampaoli è noto per il suo stile di gioco aggressivo e offensivo, con una carriera di successo in Sud America e brevi esperienze in Europa.





Nicola Cundò