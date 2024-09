Ancora morti sulla SS106: Muore un 23enne, Luigi Scumaci, in uno scontro frontale

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Statale 106 Ionica, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, provocando la morte di Luigi Scumaci, un giovane di 23 anni originario di Botricello.

Scumaci era alla guida di una Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'Audi Q5. L'impatto violento ha causato il ribaltamento della Fiat 600, sbalzando il giovane fuori dall'abitacolo e provocandone la morte sul colpo.

L'Audi Q5, su cui viaggiavano alcuni turisti, ha riportato danni significativi, e due passeggeri sono rimasti feriti. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi e sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale di Crotone per le cure del caso.

Forze dell'ordine e soccorsi sul posto

La polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell'Anas, è intervenuta rapidamente sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e gestire la sicurezza dell'area. Le indagini sono in corso per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente.

La SS106: una strada pericolosa

La SS106 Ionica è tristemente nota per il suo alto tasso di incidenti mortali. Questo incidente si aggiunge a una lista crescente di tragedie su questo tratto di strada, sollevando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza e la necessità di miglioramenti infrastrutturali urgenti. (Ansa)