Antonini: Un punto stretto, ma il Catanzaro scende in campo sempre per vincere (Video)

Catanzaro-Pisa, Antonini: "Un punto che ci sta stretto, ma il nostro obiettivo è sempre vincere"

Nel post-partita di Catanzaro-Pisa, l’atmosfera della sala stampa si è accesa grazie alle dichiarazioni di Riccardo Antonini, protagonista di una prestazione solida in difesa. Ai microfoni di Antonio Argentieri, della Nova Calabria, Antonini ha analizzato con lucidità il pareggio a reti inviolate contro una squadra di alto livello come il Pisa, sottolineando l’amarezza per un risultato che lascia qualche rimpianto.

Una mentalità vincente contro ogni avversario

Antonini ha esordito chiarendo l'approccio mentale della squadra:

"Noi scendiamo in campo per vincere, che sia contro la prima o l’ultima in classifica. Oggi abbiamo avuto più di un’occasione per colpirli, ma contro squadre di qualità come il Pisa, se non concretizzi, diventa complicato. È stata comunque una grande prova di gruppo, con tutti che hanno dato l’anima."

La solidità difensiva è stata un punto di forza dei giallorossi, capaci di limitare al minimo gli attacchi pericolosi di giocatori come Moreo e Arena. "Loro hanno tanta qualità, ma ci siamo preparati bene in settimana seguendo le indicazioni del mister. Questo ci ha permesso di affrontare la gara nel modo giusto e di contenere le loro offensive."

Una rinascita personale

Per Antonini, la stagione è stata finora un mix di ostacoli e riprese. Reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella prima parte del campionato, il difensore ha espresso soddisfazione per il proprio ritorno:

"Dopo il problema fisico, ho lavorato sodo per rientrare al meglio. Volevo tornare a fare ciò che so fare, e sono contento che le prestazioni stiano andando nella direzione giusta."

Interpellato sull’intesa con i nuovi compagni di reparto, come Bonini, Antonini ha elogiato la competitività interna:

"In difesa siamo in cinque per tre ruoli, c’è una sana concorrenza. Questo stimola tutti a dare il massimo in settimana per mettere in difficoltà il mister. L’intesa con Bonini? Sta funzionando alla grande, e questo è merito del lavoro che facciamo insieme."

Obiettivi personali e di squadra

Antonini non ha nascosto il desiderio di trovare il gol in questa stagione, ma ha ribadito quale sia la sua priorità:

"Sarebbe bello segnare, ma il mio obiettivo principale è non prenderli. Quando la squadra tiene la porta inviolata, per me è una soddisfazione maggiore che segnare."

Guardando avanti

Con il pareggio contro il Pisa, il Catanzaro continua a dimostrare di poter competere a testa alta contro le big del campionato. Antonini e compagni sanno che, per raccogliere di più, sarà fondamentale essere più incisivi sotto porta. Tuttavia, la squadra può contare su una solida base di gruppo e su una mentalità vincente per affrontare la seconda parte di stagione.

Conclusione

Il Catanzaro esce dalla sfida con il Pisa con un punto prezioso ma che lascia l’amaro in bocca. La solidità difensiva e la grinta mostrata in campo sono segnali incoraggianti per il futuro. Per Antonini, leader silenzioso della retroguardia, l’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e puntare in alto, sempre con il gruppo al centro.

