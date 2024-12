Ardore-Calcio: l’Academy Ardore, in inferiorità numerica, ha la meglio sul Rizziconi (2-1).

Grazie al successo di ieri contro il forte Rizziconi (15 punti e quinta posizione in classifica in coabitazione con Gebbione e Bovese), l’Academy Ardore risale la classifica (11 punti) e si pone border line tra la zona calda e il centroclassifica con vista, non certamente impossibile, alla zona playoff distante attualmente solo quattro punti.

L’incontro di ieri, svoltosi presso lo stadio di Contrada Vescovado, ha visto l’esordio ufficiale degli ultimi arrivati in casa neroarancio e cioè: Antonio Strati, Francesco Maviglia e Emiliano Morales subentrato nella ripresa.

In precedenza c’era già stato il debutto del forte ed esperto difensore Dionigi Placanica che anche ieri ha dato un importante contributo soprattutto al reparto difensivo sopperendo alla defaillance causata dall’espulsione di Archinà avvenuta poco prima del 20’ p.t. a seguito di un fallo inutile su un avversario.

La compagine neroarancio, seppur in inferiorità numerica, ha retto bene l’urto macinando gioco e portando spesso pericoli nell’area avversaria, soprattutto con Antonio Strati (buono il suo debutto) che ha fatto da boa in avanti lasciando spazio così sulle fasce alle incursioni di Saverio Trimboli che ha ripagato i compagni con una doppietta che ha consegnato il successo alla squadra di Mister Di Napoli.

La partita è iniziata con i padroni di casa proiettati in avanti ed il Rizziconi invece che ha cercato di limitare la veemenza avversaria con un giro palla lento ma disciplinato.

L’equilibrio s’interrompe intorno al 17’ quando Archinà sulla fascia destra d’attacco commette un fallo su un avversario che l’arbitro Procopio della Sz. di Soverato sanziona con il cartellino rosso diretto.

Comunque, i padroni di casa controllano bene l’incontro e chiudono in parità (0-0) il primo tempo.

Nella ripresa la partita si sblocca al 2’, infatti l’Academy passa in vantaggio grazie ad un rigore concesso da Procopio per un fallo in area rizziconese e sul dischetto si presenta Nicita, che però tira debolmente e centrale consentendo a Rotolo di ribattere, sulla palla si avventa come un falco Saverio Trimboli che da pochi passi ribatte in rete per il vantaggio dell’Academy (1-0).

Passano pochi minuti ed al 9’ st il Rizziconi pareggia grazie ad azione sviluppatasi sulla fascia destra e con un tiro di Guerrisi che in area viene intercettato in scivolata da Maviglia, intervento che fa alzare la palla a palombella e che scavalca il proprio portiere insaccandosi in rete per l’1-1.

I padroni casa non si abbattono e riprendono a macinare gioco nonostante l’inferiorità numerica, che in campo si nota poco.

Intorno al 15’ st l’Academy ritorna in vantaggio grazie ad una rete di rapina realizzata ancora da Trimboli che approfitta di un lancio in profondità da parte di un compagno e s’invola centralmente superando il portiere ospite in uscita.

Dopo la solita girandola di sostituzioni l’incontro termina con la festa in campo degli uomini di mister Di Napoli che conquistano tre punti importantissimi per la rincorsa all’obiettivo principale della stagione che è quello di fare un campionato tranquillo, se poi ci saranno sviluppi ulteriormente positivi la società è pronta ad affrontarli così come sta facendo adesso.

Nel prossimo turno, l’Academy andrà a far visita alla Campese, mentre il Rizziconi avrà un turno casalingo difficile contro la capolista Catona.

Soddisfatto della prova e dei tre punti conquistati il DS Gianfranco Sorbara, mentre area cupa negli spogliatoi del Rizziconi che, ricordiamo, ad Ardore era stato seguito da un nutrito gruppo di tifosi che al termine hanno ugualmente applaudito la squadra.

Il risultato: Academy Ardore Vs SSD Rizziconi 2-1

Le formazioni:

Academy Ardore: Tavernese; Careri; Costa; Archinà; Fuda; Nicita; Placanica; Trimboli; Strati; Varacalli; Maviglia. All. Guglielmo Di Napoli

SSD Rizziconi: Rotolo; Romola; Guerrisi; Audino; Palumbo; Romeo; Silvestri; Lancetti; Speranza; Cordopatri; Castaldo. All. Simone Scarfò

Arbitro: Sig. Domenico Procopio Sz. di Soverato.