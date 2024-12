Ardore-Calcio: vince la Taurianovese in una gara molto equilibrata. Buona prova dell’Academy.

L’Academy Ardore, pur disputando una buona gara, cade in casa (stadio di C.da Vescovado) sotto i colpi cinici di una Taurianovese che con una rete per tempo porta a casa i tre punti.





La vittoria per i giallorossi tirrenici è stata molto importante perché gli consente di portarsi a soli 4 punti (27 punti e terza posizione in classifica) dalla vetta guidata dallo Sporting Polistena che ne rifila ben sei al Siderno 1911.





La partita nel primo tempo è stata molto equilibrata, anche se è stata l’Academy a mantenere in mano e per più tempo il pallino del gioco. Poche però le azioni degne di nota e portieri quasi del tutto inoperosi. Molto attivo sulla fascia destra il capitano Saverio Trimboli (Academy), che crea scompiglio ma non concretizza la grande mole di lavoro.





L’unico sussulto avviene al 31’ pt quando a seguito di un calcio d’angolo è Viola a colpire di testa in mischia e da distanza ravvicinata mandando in rete la palla dell’1-0 per gli ospiti. Un minuto dopo è l’Academy che avrebbe la palla del pareggio con Gobatto ben pescato in area da un calcio di punizione, ma il suo tiro è poco insidioso e viene parato facilmente dal portiere Moscato.





Nella ripresa sono gli ospiti che già al 2’ si rendono pericolosi con un’azione di rimessa che crea pericolo per il reparto difensivo dell’Academy, ma il centrale ben imbeccato da un compagno in area svirgola la palla e l’azione sfuma.





Al 3’ st l’Academy si riporta sotto e con Nicita si rende pericoloso con un bel tiro dal limite dell’area che esce di poco. Due minuti più tardi è ancora Archinà (buonissima la sua prova) a rendersi pericoloso con un tiro dal limite dell’area che impegna Moscato.





All’8’ st si fa vedere Trimboli (Academy) che approfitta di uno svarione difensivo della Taurianovese, il suo tiro a parabola è però lento e si spegne poco sopra la traversa.





Al 9’ st è la Taurianovese che si rende pericolosa approfittando di un rinvio sbagliato dei padroni di casa, la palla viene crossata in area dove c’era solo Viola che viene efficacemente contrastato da Archinà che sventa il pericolo.





Al 27’ st Trimboli torna a scorazzare sulla fascia destra e prova a farsi luce superando un paio di avversari, ma la sua azione si spegne quasi sulla linea limite dell’out destro.





Al 35’ st i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un fallo subito in area da Trimboli scaraventato giù da un avversario, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.





Al 43’ st su calcio di punizione dalla distanza è Maviglia a impegnare Moscato che salva il risultato gettandosi sulla sua sinistra e smanacciando la palla in angolo. Vengono concessi dall’arbitro cinque minuti di recupero.





Al 2’ rec. è la Taurianovese che si rende pericolosa con un’azione ficcante che vede lanciato a rete Fiorino che non riesce a intercettare il passaggio e l’azione sfuma.





Sul ribaltamento di fronte è l’Academy a sviluppare l’azione sulla fascia destra e a mettere in condizione di battere a rete Fuda che viene strattonato e mandato a terra, anche in questa occasione l’arbitro non è del parere di concedere la massima punizione.





Al 5’ rec. La Taurianovese chiude la partita realizzando la rete del raddoppio con Spirlì che appena entrato in area batte con un tiro in diagonale il portiere Coluccio (0-2).





Palla al centro e triplice fischio finale dell’arbitro che manda tutti negli spogliatoi.





Guglielmo Di Napoli, allenatore Academy Ardore: “Match equilibrato nel primo tempo, risolto soltanto da un singolo episodio su palla inattiva. Tutto sommato, comunque, ritengo che abbiamo giocato alla pari contro una squadra di livello e che sta puntando a vincere il campionato. Sono contento perché tutti i giocatori si sono impegnati al massimo e siamo riusciti a costruire tante palle goal sfumate purtroppo di poco. Il grosso rammarico è per il calcio rigore netto non dato negli ultimi minuti dall’arbitro, un rigore che se realizzato ci avrebbe consentito di pareggiare una gara che sicuramente non meritavamo di perdere. Non capisco perché in casi del genere non si ha il coraggio di fischiare, anche perché bisogna tutelare tutti tenendo conto dei tanti sacrifici che fanno le società, non solo quelle grandi ma anche le piccole come la nostra. Il raddoppio della Taurianovese è arrivato sui titoli di coda, anche perché eravamo proiettati in avanti alla ricerca del pareggio, un pari che io ritengo fosse assolutamente giusto e meritato”





Michele Coppola, allenatore Taurianovese: “Abbiamo affrontato una squadra che non merita sicuramente la classifica che ha, alla lunga penso abbia anche i numeri per potersi inserire nella lotta per i playoff. Noi abbiamo giocato in un campo dove si può giocare a calcio ed eravamo consapevoli di avere di fronte una squadra buona e dove militano giocatori di spessore e di categoria superiore. Pertanto, faccio ai miei ragazzi i complimenti per come hanno condotto la gara. Oggi sono stati bravi tutti perché hanno giocato con intelligenza e sacrificio. Ci tengo ad evidenziare la presenza in campo di Mammone che è un 2007 ed ha fatto una prestazione di spessore come solo un veterano sa e può fare. Al rientro dopo la sosta giocheremo una partita importantissima contro il Catona, una formazione di livello e che è stata costruita per puntare alla vittoria finale, ma noi ce la giocheremo alla pari perché siamo consapevoli della nostra forza e la prepareremo a dovere”





Academy Ardore Vs Taurianovese 0 – 2





Le formazioni:





Academy Ardore: Tavernese; Bruzzaniti; Fuda; Musolino; Nicita; Gobatto; Archinà; Trimboli; Strati; Varacalli; Maviglia. A disposizione: Coluccio; Caporale; Careri; Stranieri; Morales; Pedullà; Perre; Romeo M. All. Guglielmo Di Napoli.





Taurianovese: Moscato; Mustica; Vazzana; Tripodi; Antonelli; Mammone; Saba; Legato; Fiorino; Viola; Sacca. A disposizione: Romeo; Sacca P.; Bruzzese; Vigliarolo; Vizzari; Spirlì; Zagari; Artuso; Ursida. All. M. Coppola





Arbitro: Capogreso - Sz. di Locri.